Tекст: Вера Басилая

Самолет Bombardier Artemis II вылетел из международного аэропорта Констанцы в Румынии около 10:45 мск и направился на север. Пролетев вдоль белорусской границы с Польшей, примерно в 13:00 мск борт начал облетать границы Калининградской области, передает РИА «Новости».

Конечный пункт воздушного судна неизвестен. Самолет, переоборудованный американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки, регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

Ранее в МИД России заявляли о беспрецедентной активности НАТО у западных границ страны и выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование недалеко от границ Калининградской области.

Во вторник американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II почти четыре часа патрулировал границу России у Калининградской области.

В прошлое воскресенье зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО совершил облет территории Калининградской области.