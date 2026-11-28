Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Иран разработал аналог американского беспилотника Switchblade 300
Tasnim: КСИР Ирана наладил производство трех новых военных беспилотников
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана наладили производство трех новых беспилотных аппаратов, включая миниатюрный барражирующий боеприпас.
Иранские Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали один аппарат для противодействия беспилотникам и два барражирующих боеприпаса для ударов на ближнем расстоянии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
В число новинок вошли квадрокоптер «Сайе», предназначенный для противовоздушной обороны, малый боеприпас «Гаседак» с возможностью автономного полета, а также миниатюрный барражирующий дрон, который похож на американский Switchblade 300.
Разработанные беспилотники призваны удовлетворить потребности тактических сухопутных подразделений и усилить противовоздушную оборону для противодействия угрозам со стороны малых дронов на коротких дистанциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана сбила 20-й беспилотник армии США над Ормузским проливом.
Также американские вооруженные силы перехватили запущенные КСИР ударные дроны.
Кроме того, иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город.