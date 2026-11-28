Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по машине в Горловке
Мирный житель ранен при ударе украинского дрона по автомобилю в Горловке
В Горловке Донецкой народной республики мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате прямого удара дрона украинских террористов по гражданскому автомобилю вечером 27 ноября в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель», – написал он в своем канале в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате вооруженной агрессии со стороны Украины в Горловке погиб мирный житель.
В тот же день пассажирский автобус в Горловке получил повреждения при ударе украинского беспилотника.
Во вторник администрация города распорядилась демонтировать замки на дверях подъездов для укрытия жителей от атак дронов ВСУ.