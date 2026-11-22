Украинский танк уничтожил Свято-Успенскую церковь в Константиновке ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Подъехал недалеко от храма танк. Сначала прилетел один снаряд, потом второй снаряд недалеко от здания, а третий, зажигательный, запалил верхний храм. У нас есть верхний и нижний храм, так вот верхний храм весь выгорел», – рассказала свидетельница обстрела РИА «Новости». По ее словам, украинские СМИ сообщили, что церковь разбомбили «русские дроны».

Землянская добавила, что ей и еще двоим людям удалось спастись в нижнем храме. Она также сообщила, что церковь Иова Почаевского в центре Константиновки подверглась удару прямо во время богослужения. «Один храм во время службы разбомбили, там даже люди раненые были, говорят, вроде и убитые. Я точно не знаю», – сказала она.

Ранее сообщалось об эвакуации шестерых мирных жителей с окраин Константиновки силами 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России.

Константиновка, расположенная в 55 км от Донецка, до начала боевых действий насчитывала около 80 тыс. жителей. Город был важным железнодорожным узлом с развитой промышленностью. 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки, что открывает путь к Славянску и Краматорску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу беженка из ДНР сообщила об угрозах убийством со стороны украинских военных в Константиновке за русскую речь.

В тот же день спасенная местная жительница рассказала о подрыве солдат ВСУ на собственных минах при бегстве из города.

Во вторник митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил о целенаправленном минировании украинскими боевиками храмов и тайников с похищенными святынями в республике.