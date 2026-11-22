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В Курской области за сутки сбили 150 беспилотников
Над Курской областью за сутки уничтожили 150 беспилотников ВСУ
За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 150 украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В период с 09:00 21 ноября до 09:00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. Четырнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн в MAX.
В результате атак ранения получили три человека: 46-летний мужчина и 55-летняя женщина в деревне Щекино Рыльского района, а также 43-летний мужчина в поселке Коренево Кореневского района.
Кроме того, в населенных пунктах Беловского, Рыльского и Кореневского районов повреждены несколько домов и два автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией Курской области.
В пятницу в результате атак беспилотников в Курске пострадали 13 человек.
В четверг в центре Курска задымилось здание после атаки беспилотников.