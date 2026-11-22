Над Курской областью за сутки уничтожили 150 беспилотников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В период с 09:00 21 ноября до 09:00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. Четырнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн в MAX.

В результате атак ранения получили три человека: 46-летний мужчина и 55-летняя женщина в деревне Щекино Рыльского района, а также 43-летний мужчина в поселке Коренево Кореневского района.

Кроме того, в населенных пунктах Беловского, Рыльского и Кореневского районов повреждены несколько домов и два автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией Курской области.

В пятницу в результате атак беспилотников в Курске пострадали 13 человек.

В четверг в центре Курска задымилось здание после атаки беспилотников.