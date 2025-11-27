Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Морпехам группировки «Центр» вручили государственные награды в тылу СВО
Торжественная церемония награждения государственными наградами морских пехотинцев группировки войск «Центр» состоялась в тыловом районе зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Торжественная церемония вручения государственных наград морским пехотинцам группировки войск «Центр» прошла в одном из тыловых районов зоны спецоперации, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, награды отличившимся военнослужащим вручил контр-адмирал Игорь Курочкин, занимающий должность заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе.
В числе государственных и ведомственных наград были вручены медали «Суворова», «Жукова», а также медали «За спасение погибавших». По информации ведомства, отмечены морпехи, проявившие мужество, отвагу и высокий профессионализм при выполнении боевых задач во время спецоперации на Украине.
В оборонном ведомстве также подчеркнули, что морпехи Центральной группировки продолжают выполнять поставленные задачи, участвуя в освобождении населенных пунктов и укрепляя контроль над стратегически важными рубежами. Как подчеркнул Курочкин, «за каждой такой медалью стоят спасенные жизни товарищей, вовремя поданный патрон в патронник и выполненная поставленная задача».
Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3. Командир батальона ВС России сообщил о бегстве украинских военных из зоны действий морпехов 155-й бригады. Морпехи Балтийского флота отразили десант противника на учениях «Запад-2025».