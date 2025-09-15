Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.0 комментариев
Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025»
Подразделения морской пехоты Балтийского флота успешно отработали задачи противодесантной обороны на полигоне в Калининградской области во время учений, сообщили в Минобороны России.
Учения прошли на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».
Морпехи в рамках стратегического учения «Запад-2025» были подняты по тревоге и совершили марш в район предполагаемой высадки десанта условного противника. Перед началом высадки корабли огневой поддержки противника нанесли артиллерийский удар по побережью, а затем удары бомбоштурмовой авиации выполнили вертолеты Ми-24.
По прибытии на позиции морпехи подготовили местность к противодесантной обороне и инженерно оборудовали позиции. На втором этапе подразделения провели боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82А по мишеням, имитировавшим десантные средства.
В обороне побережья применялся боевой ракетно-пушечный комплекс «Бережок», который поразил мишень, изображавшую безэкипажный катер условного противника управляемой ракетой комплекса «Корнет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с использованием БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по учебным целям в рамках этих же маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил морскую цель ракетой «Циркон».