Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения прошли на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».

Морпехи в рамках стратегического учения «Запад-2025» были подняты по тревоге и совершили марш в район предполагаемой высадки десанта условного противника. Перед началом высадки корабли огневой поддержки противника нанесли артиллерийский удар по побережью, а затем удары бомбоштурмовой авиации выполнили вертолеты Ми-24.

По прибытии на позиции морпехи подготовили местность к противодесантной обороне и инженерно оборудовали позиции. На втором этапе подразделения провели боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82А по мишеням, имитировавшим десантные средства.

В обороне побережья применялся боевой ракетно-пушечный комплекс «Бережок», который поразил мишень, изображавшую безэкипажный катер условного противника управляемой ракетой комплекса «Корнет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с использованием БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по учебным целям в рамках этих же маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил морскую цель ракетой «Циркон».