И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
На Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну
Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.
«Правоохранители обнаружили пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе переодеваясь в женщин.
Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.
Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.
Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки.