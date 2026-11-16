Власти Филиппин ограничили время работы заведений из-за саммита АСЕАН

На Филиппинах сократили время работы баров ради безопасности на саммите АСЕАН

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Бары, караоке-залы, спа-салоны, массажные салоны, интернет-кафе и другие заведения в Кесон-Сити должны закрываться к полуночи с 15 по 21 ноября ввиду усиления мер безопасности в городе в связи с проведением 49-го саммита АСЕАН», – заявила Бельмонте, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостное агентство Philippine News Agency.

Ограничения не распространяются на отели, гостиницы, круглосуточные магазины и сети быстрого питания. Распоряжение также обязывает руководство заведений поддерживать в рабочем состоянии системы видеонаблюдения и хранить записи не менее одного года.

Саммит АСЕАН открылся в Маниле в воскресенье. В рамках программы состоится Восточноазиатский саммит, российскую делегацию на котором возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее филиппинская газета Manila Bulletin сообщала об усилении мер безопасности в республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы задержали более 300 выступавших против проведения саммита человек.

В воскресенье президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший открыл в Маниле 49-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее власти Филиппин приняли строгие меры безопасности для охраны мировых лидеров и делегатов.