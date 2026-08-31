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    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня

    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

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    31 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия обрадовалась отказу Исландии от членства в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об обоснованности итогов референдума в Исландии об отказе возобновлять переговоры о членстве в ЕС и сообщил о «крахе» Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы прогнозировали такие итоги референдума, – заявил он на пресс-конференции 31 августа. – Народ Исландии увидел риски в делегировании части суверенитета Брюсселю».

    По его словам, политика нынешнего руководства Брюсселя «потерпела абсолютный крах».

    Шалва Папуашвили заявил, что «в ЕС умудрились напугать даже Исландию, которая так близка к объединению».

    Он сказал, что итоги референдума свидетельствуют о росте недоверия к Брюсселю в тех или иных странах.

    «Исландию также насторожило намерение ЕС провести реформы, которые могут ограничить права новых членов», – отметил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, народ Исландии также обеспокоен, что вступление в ЕС может негативно сказаться на экономике этой страны.

    По его информации, в ЕС рассчитывали на позитивные итоги, чтобы продвигать Черногорию и Исландию в едином пакете к членству в Евросоюзе.

    Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы отступление от демократии и с 2024 года заморозил переговоры с Грузией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

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    31 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 830 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 3%, преодолев отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись на 3%, достигнув 831 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара, увеличившись на 1,8%. К 8:56 мск показатель вырос до 831,1 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание топлива в регионе. Средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев. В июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В пятницу они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю европейских распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара за тысячу кубических метров.

    Во вторник биржевые котировки на европейских площадках опустились до 803,2 доллара.

    В прошлый понедельник стоимость топлива преодолела психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным

    Патриарх Феофил III предложил посредничество между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании провести переговоры с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Для достижения этой цели глава Иерусалимской церкви планирует провести переговоры с лидерами двух стран.

    «В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с… Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», – сообщил он порталу Breitbart News.

    Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал Владимира Путина как верующего члена православной общины. Он подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата выходит за рамки интересов одной конкретной церкви, охватывая более широкую сферу ответственности.

    В июне президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

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