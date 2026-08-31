Экспедиция «Чистой Арктики» подготовила к вывозу бочки с мыса Челюскин

Tекст: Валерия Городецкая

Уникальная комплексная экспедиция общественного экологического проекта «Чистая Арктика» успешно завершила работы на самой северной материковой точке Евразии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За две недели команда из более чем 20 человек подготовила к вывозу порядка двух тыс. ржавых бочек из-под горюче-смазочных материалов.

«Это первый опыт такой комплексной экспедиции. Считаю, что у нас получился консенсус между молодыми ребятами-волонтерами и людьми с большим профессиональным и жизненным опытом», – заявил руководитель проекта Андрей Нагибин. Он добавил, что участники запомнят поездку на всю жизнь.

Научная работа стала ключевой частью миссии. Ученый Данила Бардашов, отобравший более 70 проб почвы, воды и лишайников, был поражен уровнем антропогенного загрязнения. По его словам, эти исследования помогут оценить влияние климатических изменений на уязвимые экосистемы.

Особое внимание уделили историческому наследию. Участники нашли и подготовили к эвакуации останки полугусеничного автомобиля НАТИ-3 1934 года и фрагмент броневого корпуса танка Т-37. Эти уникальные детали отправят в Арктический выставочный центр Петербурга.

В образовательной программе приняли участие кардиохирург Павел Кахкцян, проводивший тренинги по первой помощи, и космонавт Александр Горбунов, отметивший невероятное разнообразие природы. Этим летом волонтеры заложили фундамент для создания важного научного центра на мысе Челюскин.

В середине августа масштабная экспедиция проекта «Чистая Арктика» отправилась на мыс Челюскин.

В День Государственного флага волонтеры развернули на самой северной материковой точке Евразии российский триколор.

Позже ученые приступили к масштабному изучению арктических экосистем для оценки экологического ущерба.