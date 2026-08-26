Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Экспедиция проекта «Чистая Арктика» начала изучение загрязнений мыса Челюскин
Ученые экспедиции «Чистая Арктика» приступили к масштабному изучению экосистем на мысе Челюскин, отбирая пробы почвы и лишайников для оценки экологического ущерба.
Научно-экологическая миссия проекта «Чистая Арктика» проходит в самой северной материковой точке Евразии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Экспедиция впервые совмещает два направления: ликвидацию накопленного экологического ущерба и исследование арктической флоры и фауны. Ученым предстоит оценить уровень загрязнения экосистем, отобрав не менее 70 проб почвы, воды, шерсти белого медведя и талломов лишайников.
«Арктические экосистемы отличаются внешней невзрачностью, но при этом крайне высоким биоразнообразием. Можно увидеть, что на территории мыса лишайники представлены таким пестрым ковром разных видов, родов и жизненных форм. Здесь есть накипные формы на камнях и кустистые – такие как цетрарии. Таким образом, даже на небольшой территории возможно крайне высокое биологическое разнообразие, которое нам необходимо сохранить и приумножить», – рассказал научный сотрудник Почвенного института имени Докучаева Данила Бардашов.
Особый интерес для исследователей представляют лишайники, формирующие до 80% органической массы почвы и служащие первичным звеном пищевой цепи. Как пояснил Бардашов, они впитывают все минеральные элементы из среды, включая тяжелые металлы. Специалисты отбирают молодые талломы кустистых видов, таких как цетрария, для последующего анализа методом масс-спектрометрии. Параллельно отбираются пробы почвы, главным источником загрязнения которой являются металлические бочки.
Восстановление экосистемы мыса Челюскин имеет значение для климатической устойчивости всей планеты. Проект «Чистая Арктика» реализуется с 2021 года, за это время волонтеры собрали более 22 тыс. тонн отходов и очистили 1101 гектар территории. Экспедиция проходит при поддержке Президентского фонда природы и госкорпорации «Росатом».
Напомним, масштабная экспедиция проекта «Чистая Арктика» отправилась на мыс Челюскин в середине августа.
В честь Дня Государственного флага волонтеры развернули на этой северной территории российский триколор.
В начале лета группа добровольцев направилась для ликвидации экологического ущерба на норвежский архипелаг Шпицберген.