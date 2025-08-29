Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Добровольческой бригаде «БАРС-Курск» исполнился год со дня основания
Бойцы «БАРС-Курск» получили награды в первую годовщину создания
В первый год существования бригада «БАРС-Курск» обеспечила безопасность региона, разминировала приграничье и получила государственные и региональные награды.
Годовщину образования добровольческой бригады «БАРС-Курск» отметили 29 августа, сообщили газете ВЗГЛЯД в правительстве Курской области. Торжественное мероприятие прошло в Доме Советов Курска с участием врио губернатора региона Александра Хинштейна.
Бойцы бригады за год разминировали приграничную территорию, боролись с иностранными ДРГ и незаконными вооруженными формированиями, отражали атаки беспилотников, а также обеспечивали безопасность ремонтных бригад и экстренных служб. Добровольцы эвакуировали гражданское население с территорий боевых действий и поддерживали порядок в регионе.
Александр Хинштейн подчеркнул, что за короткий срок «БАРС-Курск» превратился в боевое братство, способное решать широкий круг задач. «От вашей работы напрямую зависит жизнь людей и спокойствие в нашем регионе. Желаю удачи во всем, крепкого здоровья и терпения вашим семьям. И, конечно же, скорейшей победы всем нам», – заявил он в ходе церемонии.
Врио главы региона вручил бойцам государственные и региональные награды, в том числе посмертные. За этот год погибли четыре добровольца, их имена увековечили на Алее Героев бригады, память о них почтили минутой молчания и возложением цветов.
Командир бригады Игорь Чечулин отметил, что подразделение за год увеличило численность, нарастило вооружение и технику, и сейчас насчитывает более тысячи бойцов, объединенных желанием внести вклад в будущее страны.
