Замглавы Росреестра Дагестана Абдуллаева арестовали по делу о мошенничестве
Высокопоставленного чиновника заключили под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, сообщила глава пресс-службы судов региона Зарема Мамаева.
Кировский райсуд Махачкалы избрал меру пресечения для заместителя руководителя регионального управления Росреестра Рашидхана Абдуллаева, пояснила Мамаева, передает РИА «Новости».
Чиновника подозревают в махинациях, совершенных организованной группой или в особо крупном размере.
Обвинение предъявлено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он арестован на два месяца.
Ранее был арестован бывший начальник управления Росимущества в Дагестане. Силовые структуры республики задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева по делу о мошенничестве.