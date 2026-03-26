В центре Москвы частично перекрыли движение

Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сценарист проекта «Счастливы вместе» 53-летний Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника телепроекта «Дом-2» 33-летнего Дмитрия Лукина, сообщает столичная прокуратура.

Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчины распивали спиртное, и между ними вспыхнул конфликт. В итоге Берестовой нанес Лукину множественные колото-резаные раны кухонным ножом в область шеи, груди, живота, спины и рук, от которых потерпевший скончался на месте.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе».

До этого Мария Кохно, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2» и бывшая возлюбленная Лукина, предположила, что убийство могло произойти из-за характера мужчины. Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле было более 50 ножевых ранений.



