Задержан пытавшийся зарезать бывшую жену в примерочной ТЦ Москвы мужчина

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, в ТЦ на Святоозерской улице. Мужчина на почве ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге 1994 года рождения в шею и голову, указало ведомство на своем сайте.

После этого он сбежал.



Потерпевшую доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Подозреваемого 1987 года рождения задержали в кратчайшие сроки, вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Дело расследуется по статье «Покушение на убийство».

В опубликованном ведомством в Telegram-канале ролике запечатлено, как подозреваемый зашел в магазин одежды, открыл примерочную и напал на женщину. После этого он вышел из ТЦ и начал говорить по телефону.

В 2022 году в Иркутской области мужчина застрелил в машине бывшую жену и покончил с собой.