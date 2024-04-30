Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Задержан пытавшийся зарезать бывшую жену в примерочной ТЦ Москвы мужчина
В столице мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров, у женщины зафиксировали множество ножевых ранений, ее госпитализировали, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, в ТЦ на Святоозерской улице. Мужчина на почве ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге 1994 года рождения в шею и голову, указало ведомство на своем сайте.
После этого он сбежал.
Потерпевшую доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.
Подозреваемого 1987 года рождения задержали в кратчайшие сроки, вскоре ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Дело расследуется по статье «Покушение на убийство».
В опубликованном ведомством в Telegram-канале ролике запечатлено, как подозреваемый зашел в магазин одежды, открыл примерочную и напал на женщину. После этого он вышел из ТЦ и начал говорить по телефону.
В 2022 году в Иркутской области мужчина застрелил в машине бывшую жену и покончил с собой.