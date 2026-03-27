В Москве заочно осудили убийцу оператора Сергея Политика

В Москве заочно приговорили убийцу оператора Сергея Политика

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима за убийство оператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура. Саргсян признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство).

Как установил суд, вечером 18 октября 2025 года у подъезда дома на улице Сталеваров между Саргсяном и ранее незнакомым ему Политиком возник внезапный бытовой конфликт. В ходе ссоры Саргсян нанес Политику не менее одного удара ножом в область груди, после чего скрылся.

Сергей Политик был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученных ранений. Подсудимый после нападения скрылся, и сейчас находится в розыске.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Саргсяна, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя Петровской межрайонной прокуратуры и вынес обвинительный приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор и режиссер Сергей Политик скончался в столице после нападения на него с ножом.

Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве. А 28 октября районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве заочно.



