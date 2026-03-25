Суд Подмосковья заочно приговорил иноагентку Барабаш к пяти годам колонии

Журналистку Барабаш заочно осудили на пять лет за фейки о спецоперации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пушкинский суд Подмосковья заочно приговорил признанную иноагентом журналистку Екатерину Барабаш, к пяти годам колонии общего режима и запретил ей администрировать интернет-сайты на два года после освобождения. По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, наказание назначено заочно, поскольку Барабаш не явилась на судебное заседание, и была объявлена в розыск.

Бирюков сообщил ТАСС: «Суд назначил моей подзащитной Барабаш наказание в виде пяти лет колонии общего режима, с запретом администрировать интернет-сайты на два года после освобождения. Наказание считается заочным».

Журналистка признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти.

Следствие установило, что с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года Барабаш опубликовала в соцсети три сообщения с ложными сведениями о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. Эти публикации были доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.

Во время следствия и суда Барабаш находилась под домашним арестом, однако позднее сбежала и не явилась в суд. Суд объявил ее в розыск. В открытых источниках появилась информация, что она покинула Россию и находится во Франции. Адвокат отказался комментировать сведения о ее местонахождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистку Барабаш (иноагент) объявили в розыск 21 апреля 2025 года. Ранее, в начале апреля 2025 года Минюст внес Барабаш в реестр иноагентов.

А в феврале 2025 года Следственный комитет предъявил Барабаш обвинение в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, она полностью признала вину.



