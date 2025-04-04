Минюст внес в реестр иноагентов блогера Губанова и издание «Гласная»

Дюмин: Ветераны СВО должны получать равный уровень поддержки во всех регионах России

В Москве прошло заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей, должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», – сказал Алексей Дюмин, секретарь Госсовета.

По его мнению, к данному процессу должны подготовиться не только органы власти, но и представители бизнеса, социальных и спортивных организаций. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки», – подчеркнул он.

Он добавил, что приоритетной целью на сегодняшний день является обеспечение «гарантированного единого базового» уровня помощи всем бойцам СВО. При этом деятельность комиссии не должна ограничиваться рамками спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе», – пояснил Дюмин.

Такой результат будет достигнут за счет создания трех рабочих групп, рассказал Игорь Бабушкин, глава комиссии, губернатор Астраханской области. Первая призвана заниматься проблемами совершенствования мер социальной поддержки военных. «Ее главной задачей будет выстраивание комплексной системы адресного сопровождения ветеранов в целях адаптации к мирной жизни», – детализировал он.

Вторая займется вопросами совершенствования оказания психологической и психотерапевтической помощи, а к задачам третьей будет относиться совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках поддержки участников СВО. «Что касается плана работы, то он будет формироваться и уточняться с учетом предложений, поступающих в комиссию и рабочие группы», – уточнил глава региона.

«Мы помним, с какими проблемами столкнулась наша страна после массового возвращения победителей Великой Отечественной. Мы были свидетелями непростой адаптации к мирным реалиям ветеранов Афганистана и Чечни. Этот опыт бесценен. Он подчеркивает актуальность решения президента создать нашу комиссию именно сейчас», – заключил Бабушкин.

В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей. Она была создана по инициативе Владимира Путина. Решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества».