Российские саблистки взяли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте
Женская сборная России выиграла командное золото на этапе Кубка мира в Ташкенте, одержав уверенную победу над соперницами из США.
Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Ташкенте. В состав сборной вошли Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева, передает РИА «Новости».
В финале россиянки встречались с командой США и одержали убедительную победу со счетом 45:32. По итогам соревнований бронзовые медали достались сборной Японии.
Турнир завершился в воскресенье, 29 марта. Международная федерация фехтования (FIE) допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Напомним, в марте 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саблистка Александра Михайлова одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе. Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию.