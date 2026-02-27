Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию

Российские фехтовальщики стали лидерами медального зачета юниорского первенства Европы в Тбилиси

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская команда стала победителем медального зачета юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси. Россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Второе место заняли спортсмены из Италии, а третье – представители Франции, передает ТАСС.

Чемпионами стали саблистка Карина Таллада, а также женская и мужская сборные России по сабле. Серебро досталось саблисту Ярославу Борисову. Бронзовые награды завоевали шпажист Роман Селютин, саблистка Александра Михайлова, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская команда России по рапире.

Российские фехтовальщики выступали на турнире под национальным флагом, а в честь их побед звучал государственный гимн России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого саблистка Александра Михайлова одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе. А в апреле 2025 года Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Китае.

Напомним, в марте 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.