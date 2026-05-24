Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске

Минздрав: Восемь пострадавших при атаке на Старобельск остаются в больницах ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле общежития в Старобельске, передает ТАСС. По его словам, пациенты обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объеме.

«В больницах Луганской народной республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил представитель ведомства.

Кузнецов также отметил, что лечение проходит при дистанционной консультативной поддержке специалистов из федеральных медицинских центров. Кроме того, 33 человека получили помощь амбулаторно.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о 60 раненых при ударе по колледжу.

В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.