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    9 июля 2026, 12:04 • В мире

    Европейцы отказываются от американской оборонки

    Европейцы отказываются от американской оборонки
    @ Dominika Zarzycka/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК?

    На форуме оборонной промышленности в Анкаре, проходившем в рамках 36-го саммита НАТО, были заключены сделки на сумму более 50 млрд долларов, передает Euractiv. В частности, Saab построит для европейских стран 10 самолетов раннего предупреждения и наблюдения GlobalEye, которые должны заменить устаревающий парк Boeing E-3 Sentry AWACS.

    Кроме того, союзники обязались инвестировать в ближайшие пять лет более 40 млрд долларов в средства противодействия беспилотникам и увеличить число операторов БПЛА в пять раз к концу 2027 года. Также страны Запада намерены работать над прототипом универсального 155-мм боеприпаса.

    Lockheed Martin подписала меморандум с Rheinmetall о создании в Европе центра производства, интеграции и распределения тактических ракетных комплексов ATACMS. А Канада, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Турция заявили о возможности создания общей группировки военных спутников для улучшения связи и обмена разведданными.

    На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» между Северной Америкой и Европой. Однако эти планы могут войти в противоречие с курсом Еврокомиссии, которая тратит сотни миллиардов евро на стимулирование развития оружейной промышленности ЕС. Такие инициативы ограничивают роль внешних игроков в ВПК – даже союзников, сообщает Politico.

    В частности, флагманская программа ЕС по предоставлению кредитов SAFE на закупку оружия ограничивает долю продукции, произведенной за пределами Евросоюза, уровнем в 35%. «Мы всячески приветствуем европейские инициативы, но проявляем большую осторожность, поскольку они должны быть максимально инклюзивными», – заявила Тарья Яаккола, помощник генсека НАТО по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям.

    «В ЕС нарастает напряженность», – признал Дэн Климан, старший вице-президент Германского фонда Маршалла. Он выразил уверенность, что стороны должны искать «золотую середину».

    Тем временем Британия, Франция и Германия уже запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов, направленную на стимулирование разработки оружия большой дальности без участия США, передает Bloomberg. Цель проекта – сократить разрыв в сфере, где Россия значительно опережает европейские страны. Лондон, Париж и Берлин вместе с другими европейскими союзниками в течение следующего десятилетия будут работать над созданием ударных систем, позволяющих поражать цели на расстоянии более двух тыс. километров с высокой точностью.

    В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников рассчитывать в первую очередь на себя при защите своих стран. «НАТО 3.0 – это признание того, что блоку необходимо снова стать жестким военным альянсом, который имеет реальные военные возможности по сдерживанию на континенте. Он должен взять на себя инициативы по обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Однако, по мнению экспертов, у Евросоюза есть серьезные препятствия на пути к этой цели. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что Евросоюз не способен выстраивать постоянное единство и координацию межнациональных военных программ. Он напомнил, что на саммите НАТО сделки заключаются между отдельными европейскими странами, каждая из которых обладает суверенитетом в сфере госзакупок, а Британия вообще не является членом ЕС.

    «Любая крупная военная программа предполагает очень быстрый рост объемов торговли внутри Евросоюза. Обозначенная Брюсселем стратегическая цель – самостоятельность ВПК – требует совершенно другого уровня интеграции в Европе, чем нынешний», – подчеркнул спикер.

    К тому же, создание глобального ВПК с единой системой закупок неизбежно предполагает верховенство более развитых в этом отношении стран.

    «Очевидно, роли «рулевых» примеряют на себя Франция, Германия, возможно, Италия. Но далеко не все в Европе согласятся на подчиненное положение. Более того, ряд членов ЕС будут этому активно противодействовать и отстаивать ориентацию на США, например – Польша», – спрогнозировал аналитик.

    Он также напомнил, что значительная часть европейских политиков податлива на американский лоббизм, что также не способствует централизации общеевропейского ВПК. «Нужно признать, что после начала СВО Европа показала определенные успехи, связанные с снабжением Украины, и некоторое движение к координации в военно-промышленном плане. Но это пока очень далеко от декларируемой цели», – подчеркнул Кашин.

    «Еще одна фундаментальная загвоздка заключается в том, что так называемое европейское производство, за редкими исключениями, имеет критический уровень зависимости от американских ключевых компонентов. В большей части военной продукции Европы стоят системы наведения, двигатели, электроника из США», – указал он.

    «Весь потенциал той же Британии в сфере ВПК – это продолжение американской промышленности. Вне кооперации с США британское государство не будет оставаться ядерной державой. Средства доставки – баллистические ракеты Trident II – Лондон получает в лизинг», – напомнил собеседник.

    Брюссель не готов полностью отделяться от Вашингтона в военно-промышленном плане,

    согласен военный эксперт Алексей Анпилогов. «Европейский ВПК технологически и патентно неразрывно связан с США. Немалую часть из этих 50 млрд получат США. Например, производство стратосферных ракет-перехватчиков PAC-3 могут разместить в Германии. По документам это будет немецкая продукция, по факту – американская. Брюсселю не привыкать прибегать к бухгалтерским фокусам, чтобы скрыть бенефициаров финансирования», – напомнил он.

    Спикер обратил внимание и на планы альянса за два года увеличить количество операторов дронов в пять раз. «Очевидно, здесь проявляет себя так называемый эффект низкой базы. В каждой стране ЕС квалифицированных специалистов соответствующего направления можно пересчитать по пальцам двух рук. При этом сама инициатива звучит достаточно громко», – сыронизировал аналитик.

    Что касается закупок Saab вместо Boeing, то, по его мнению, это реверанс в сторону Швеции, которая ранее развивала собственные производства, а сейчас находится ближе к периферии военно-промышленной мощи НАТО.

    «Вероятно, в конфигурации потенциального общеевропейского ВПК Стокгольму будет отведена роль одного из главных авиапроизводителей», –

    полагает спикер. Собеседник также напомнил о программе Dron Edge, на которую выделят 40 млрд долларов. «Инициатива подразумевает создание общего контура по проектированию, производству, финансированию и унификации БПЛА и системы борьбы с ними. При этом деньги будут распределены между двумя десятками стран, что вызывает определенные сомнения в эффективности проекта», – допускает Анпилогов.

    «Кроме того, непонятно, как ЕС собирается обходить зависимость от китайских аккумуляторов. Особенно с учетом того, что Китай в прошлом году ввел лицензирование поставок редкоземельных металлов западным странам. Даже некоторые модели Tesla оснащены китайскими батареями», – резюмировал собеседник.

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