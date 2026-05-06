    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 17:45 • В мире

    Зачем США отбирают у Европы оружие против России
    Tекст: Борис Джерелиевский

    США отказались от размещения в Германии крылатых ракет «Томагавк» и перспективного гиперзвукового оружия. По крайней мере, именно такие утечки публикует западная пресса, пугая обывателя потерей возможностей для «сдерживания России». Где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего «Томагавки» – и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов?

    Ссора Трампа с Мерцем грозит оставить Европу беззащитной перед «угрозой с востока». Вашингтон отказывается от развертывания на территории ФРГ ракет «Томагавк», которое якобы было запланировано для «сдерживания России», сокрушаются западные издания.

    Politico напоминает, что еще в каденцию Байдена, в 2024 году, Пентагон в ответ на размещение Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области начал развертывание в Европе сил, направленных на неядерное сдерживание РФ. Тогда Вашингтон, пишет TWZ, обнародовал планы «эпизодических развертываний» в Германии ракетных систем большой дальности.

    И реализация этих планов должна была начаться в 2026 году. В частности, предполагалось, что это будет система Typhon («Тифон»), предназначенная для наземного запуска ракет SM-6 и Tomahawk («Томагавк»), ракетный комплекс «земля-земля» PrSM и перспективное гиперзвуковое оружие «Темный орел». Это развертывание должна осуществлять 2-я мультидоменная оперативная группа (2MDTF).

    И вот теперь в американских СМИ появилась информация, что на фоне вывода из Германии анонсированных Трампом пяти тысяч военнослужащих данная оперативная группа вообще не будет отправлена в Германию. Более того, уже размещенные в Висбадене штаб и подразделения обеспечения выведены.

    Может показаться удивительным, что из-за эмоциональной реакции Трампа на замечание Мерца о том, что «Иран унизил США», он ломает долгосрочные стратегические военные планы Пентагона. Financial Times со ссылкой на неназванных представителей НАТО так и сообщает: «Решение Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности в Германии обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания... Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию <...> и осложняет военное планирование».

    Судя по тому, что вопрос об этом поднимают республиканские лидеры комитетов по вооруженным силам обеих палат в парламенте США, заявляя о своей обеспокоенности выводом войск и отказом от развертывания ракет, перед нами не вброс и не обычные манипуляции Трампа. Сенатор Роджер Уикер и член палаты представителей Майк Роджерс из Алабамы высказывают опасение, что это решение рискует «подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину».

    При этом Politico пишет, что возможная замена американских ракетных систем, например, модернизация немецких крылатых ракет «Таурус» или реализация проекта по строительству «евроракеты» с дальностью полета более 2 тыс. км European Long Range Strike Approach (ELSA) требует времени. И первые результаты могут иметь место не ранее 2030 года.

    И потому в США высказывают опасение, что без обещанных «Томагавков» Европа оказывается в угрожающем положении. Впрочем, в самой Германии особого беспокойства не высказывают. Так, военное ведомство ФРГ утверждает, что ему пока что ничего не известно об отказе Пентагона от развертывания 2-й MDTF. При этом его глава Борис Писториус заявил, что решение Трампа указывает, что европейцам необходимо больше полагаться на себя в обеспечении своей безопасности и что «Германия находится на верном пути».

    Строго говоря, у немцев нет вообще никаких оснований паниковать из-за новых планов Пентагона. Там прекрасно понимают, что Россия вовсе не собирается нападать на Германию, и заклинания о необходимости ее «сдерживания» – не более чем риторические конструкции, не имеющие отношения к реальным потребностям. Более того,

    размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории превращает ее в приоритетную цель для России.

    Тут, кстати, можно вспомнить, что 3-я MDTF в 2022 году была развернута на Гавайях, а 1-я, созданная в 2017 году на военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, переброшена в 2024 году на филиппинский остров Лусон. И это прямо указывает, что и во времена правления Байдена приоритетным для США является Индо-Тихоокеанский, а не европейский театр будущих военных действий. В противном случае пусковые установки (ПУ) Typhon появились бы в первую очередь в Европе.

    А в реальности все происходит наоборот – не далее как в среду, 6 мая, появились сообщения о том, что «Томагавки» были испытаны Соединенными Штатами во время учений на Филиппинах. И именно с использованием ПУ «Тифон».

    Если так, то Трамп вовсе не ломает стратегические планы, а следует им в главном, лишь слегка корректируя в связи с меняющейся ситуацией. Так, например, при разработке концепции MDTF почти десять лет назад было сложно предположить, что война с Ираном не только оставит Пентагон без необходимого запаса ракет Томагавк, но и подорвет позиции США на Ближнем Востоке.

    Так что нельзя исключать, что 2-я MDTF может быть размещена не в Германии, а, например, в Израиле. И тогда «грубость» Мерца, взбесившая Трампа, является вовсе не причиной, а предлогом. Но пока что это не более чем домыслы, как, впрочем, и отказ Вашингтона от размещения мультидоменной оперативной группы в Германии, не подтвержденный официально.

    Другое дело, что такой шаг ложился бы в многократно озвученную Трампом концепцию по дистанцированию США от конфронтации Европы с Россией. Как полагают в Вашингтоне, эта дистанция позволила бы США остаться в стороне от прямого военного конфликта в случае его возникновения, чтобы потом пожать его плоды.

    Но это стратегический, геополитический уровень. В то же самое время отказ от развертывания в Европе ракетных систем – это стимуляция ВПК ЕС или, например, Южной Кореи, где европейцы могут закупить ракеты большей дальности. Все это, разумеется, в ущерб американскому военно-промышленному комплексу, который едва ли будет с этим согласен.

    И наконец,

    исключительно эмоциональная подоплека заявления о выведении пяти тысяч американских военных из ФРГ опровергается представителем Пентагона Шоном Парнеллом,

    подчеркнувшим, что «это решение – результат тщательного рассмотрения положения американских сил в Европе, вынесено в соответствии с требованиями местных условий и будет осуществлено в течение следующих 6-12 месяцев». То есть, согласно этому утверждению, Трамп принял решение о передислокации пяти тыс. американских военнослужащих (что составляет 14% от общего числа 36-тысячного американского контингента в ФРГ) на основании представленных ему аналитических данных. И если это так, то эмоции здесь – не более чем прикрытие абсолютно рационального решения.

    TWZ утверждает, что до 2030 года европейцы без американских ракет «не имеют шансов против России». Однако даже если 2-я MDTF не будет развернута в Германии, это не значит, что она не будет размещена, например, в Польше или в Финляндии, или в Румынии. И в любом случае нет сомнений, что решения подобного рода даже столь импульсивными политиками, как Трамп, принимаются уж точно не в результате эмоционального срыва.

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта.

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта.

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса.

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль.

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов.

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии.

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент.

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

