    Киев устроил фарс из своего перемирия
    Власти Латвии потушили последний Вечный огонь в Прибалтике
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой 9 мая
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики
    ФАС выдала предостережения прогнозирующим рост цен на продукты и топливо экспертам
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 18:24 • Новости дня

    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти отказались поддержать инициативу перемирия, приуроченного ко Дню Победы, посчитав подобные шаги нецелесообразными.

    Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.

    «Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.

    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    6 мая 2026, 00:21 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он выразил соболезнования родным и близким жертв атаки. Руководство республики гарантировало оказание всей необходимой поддержки семьям погибших. В настоящее время на месте происшествия работают профильные экстренные службы.

    Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем. Он попросил граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атакуют территорию Крыма. Над Севастополем сбили 12 беспилотников.

    5 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    Tекст: Валерия Городецкая

    В расположении 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел инцидент с избиением военнослужащего, который оказался экс-чемпионом Украины по карате-кекусинкай Сергеем Маленко.

    Факт избиения подтвердили в российских силовых ведомствах, передает ТАСС.

    Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором видно, как мужчину со связанными руками избивают ногами по голове на глазах у строя личного состава.

    По данным собеседника агентства, жестокое избиение происходило при участии одного из операторов беспилотников, который после случившегося самовольно покинул расположение части. При этом, как отмечается, командир подразделения находился на месте и не вмешался в происходящее.

    После появления видео в социальных сетях Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале не стали опровергать факт инцидента.

    Ранее боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение. В апреле военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области.

    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    Николаев сообщил о повреждении 40 домов в Чебоксарах при атаке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ВСУ уничтожили корпус свинокомплекса в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье», сообщили в «Мираторге».

    После атаки БПЛА произошел пожар, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили представители компании, передает ТАСС.

    Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать силами сотрудников предприятия. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при атаке украинского дрона на территорию агрохолдинга в селе Брахлов погиб сотрудник предприятия.

    5 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM на 373,6 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент Соединенных Штатов согласился на возможную сделку по поставке Украине авиабомб JDAM увеличенной дальности на сумму 373,6 млн долларов, включая сопутствующее оборудование.

    Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Украине авиационных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности и соответствующего оборудования по линии программы иностранных военных поставок. Сумма сделки составляет 373,6 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В заявлении Госдепа подчеркивается, что эта сделка направлена на достижение внешнеполитических и национальных интересов безопасности Соединенных Штатов. Прямая речь в заявлении гласит: «У Украины не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих вооруженных сил».

    Также подчеркивается, что предполагаемая продажа не изменит общий военный баланс в регионе. В документе отмечается, что поставка JDAM призвана усилить оборонные возможности Украины, но не повлияет на стратегическую ситуацию в регионе.

    Госдепартамент США одобрил продажу Киеву военных запчастей на 185 млн долларов.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    Семь несовершеннолетних из России были внесены в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    6 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ предрек Зеленскому гибель при срыве парада в Москве 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон предупредил о тяжелых последствиях для Владимира Зеленского в случае попытки сорвать парад в Москве на День Победы.

    Офицер ЦРУ в отставке Ларри Джонсон заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует собственной жизнью и судьбой страны, если попытается сорвать парад в Москве 9 мая, передают «Вести».

    По словам Джонсона, пересечение «определенной черты» в отношении России может стать для Зеленского фатальной ошибкой.

    «Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это… Тогда русские больше не будут себя сдерживать», – сказал Джонсон, выступая в YouTube.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    5 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на Крым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атакуют территорию Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    По его словам, отражением налета занимаются системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. «На Крым идет атака вражеских БПЛА», – подчеркнул руководитель региона в своем заявлении в «Максе».

    Он также призвал местных жителей не поддаваться панике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты четыре беспилотника. БПЛА вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

    6 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    ВСУ за сутки 54 раза атаковали артиллерией Курскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, сообщает Хинштейн в Max.

    В период с 9.00 5 мая до 9.00 6 мая над регионом было сбито 79 украинских беспилотников различных типов. Кроме того, трижды беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

    По уточненным данным, в результате атак в городе Льгове пострадали двое мужчин – 29 и 44 лет. Они были госпитализированы в Курскую областную больницу, их состояние не уточняется. Повреждены два автомобиля и остекление здания автозаправки.

    В селе Щекино Рыльского района повреждены фасады и выбиты окна в двух жилых домах. По информации губернатора, погибших в результате атак нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Курской областью сбили 129 украинских беспилотников, а артиллерия ВСУ 91 раз ударила по отселенным приграничным районам.

    Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, ранены два человека и повреждено заправочное оборудование.

    Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году
    Стоимость биткойна превысила 82 тыс. долларов впервые с января
    Украина решила увеличить импорт газа из Польши
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

