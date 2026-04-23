«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Япония отказалась рассматривать поставки оружия Киеву
Япония сейчас не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия, Киев не может быть его получателем, говорится в сообщении японского посольства в Москве в связи с изменениями в национальных принципах передачи оборонного оборудования и технологий.
Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие, сообщает ТАСС. В заявлении японского посольства в Москве подчеркивается, что страна не предоставляла Киеву ни летального, ни разрушительного оборудования и не рассматривает возможность передачи таких средств в настоящее время.
Диппредставительство добавило, что отсутствие соглашения между Японией и Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий не позволяет Киеву выступать получателем подобной продукции.
Также во внешнеполитической миссии пояснили, что ситуация на Украине подпадает под определение страны, где в настоящий момент ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии отменило ограничения на экспорт вооружений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткие ответные меры на возможные поставки военной техники Киеву.
Посол Японии в Москве Акира Муто подтвердил исключительно мирный характер помощи украинской стороне.