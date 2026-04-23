Япония отказалась рассматривать поставки оружия Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие, сообщает ТАСС. В заявлении японского посольства в Москве подчеркивается, что страна не предоставляла Киеву ни летального, ни разрушительного оборудования и не рассматривает возможность передачи таких средств в настоящее время.

Диппредставительство добавило, что отсутствие соглашения между Японией и Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий не позволяет Киеву выступать получателем подобной продукции.

Также во внешнеполитической миссии пояснили, что ситуация на Украине подпадает под определение страны, где в настоящий момент ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткие ответные меры на возможные поставки военной техники Киеву.

Посол Японии в Москве Акира Муто подтвердил исключительно мирный характер помощи украинской стороне.