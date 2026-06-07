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    7 июня 2026, 12:10 • Справки

    Налоговый вычет на ребенка в 2026 году: кому положен, как получить

    Налоговый вычет на ребенка в 2026 году: кому положен, как получить
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Семьи, чей доход не превышает определенный лимит, имеют право получить от государства специальный налоговый вычет на ребенка (детей). Что представляет собой данная льгота, каков ее размер и порядок выплаты?

    Стандартный налоговый вычет на ребенка в 2026 году предоставляется работающим родителям, усыновителям и опекунам в беззаявительном порядке – без подачи заявления работодателю.

    Что такое налоговый вычет на ребенка

    Стандартный налоговый вычет на детей – это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база по НДФЛ. Вычет не возвращает налог напрямую, а снижает доход, с которого он исчисляется: каждый месяц с части заработной платы, равной сумме вычета, не удерживается НДФЛ. Правовая основа – подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ.

    Получатель вычета не забирает деньги из бюджета, а просто платит меньше налога.

    Кто имеет право на получение вычета

    Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

    • родителям (в том числе приемным) и их супругам при условии официально зарегистрированного брака;

    • усыновителям;

    • опекунам и попечителям – при наличии документов, подтверждающих статус;

    • мачехе или отчиму, если ребенок фактически находится на их иждивении;

    • родителям, лишенным родительских прав, – поскольку они не освобождаются от обязанности содержать ребенка согласно позиции ФНС России.

    Супруги опекунов, попечителей и усыновителей права на стандартный вычет не имеют.

    Вычет получает каждый из родителей одновременно и независимо друг от друга. Оба родителя вправе ежемесячно уменьшать свою налогооблагаемую базу при наличии у работодателя сведений о детях.

    Необходимое условие: наличие доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13–22% (за исключением дивидендов), в соответствующем налоговом периоде. Налогоплательщик также должен являться налоговым резидентом Российской Федерации.

    Размеры стандартного налогового вычета на ребенка в 2026 году

    С 1 января 2025 года вступили в силу обновленные размеры вычетов, которые сохраняются в 2026 году без изменений:

    • на первого ребенка – 1400 рублей в месяц;

    • на второго ребенка – 2800 рублей в месяц;

    • на третьего и каждого последующего ребенка – 6000 рублей в месяц.

    Для сравнения: до 2025 года вычет на второго ребенка составлял 1400 рублей, на третьего и последующих – 3000 рублей.

    При наличии троих детей суммарный ежемесячный вычет составляет 10 200 рублей (1400 + 2800 + 6000). Вычеты на каждого ребенка суммируются.

    Вычет на ребёнка-инвалида

    Если ребёнок признан инвалидом, к стандартному вычету по очерёдности добавляется вычет по инвалидности:

    • для родителей и усыновителей - 12 000 рублей в месяц дополнительно;

    • для опекунов, попечителей и приёмных родителей - 12 000 рублей в месяц дополнительно.

    Оба вычета предоставляются одновременно. Пример: третий ребёнок в семье является инвалидом - суммарный вычет на него составит 6 000 + 12 000 = 18 000 рублей. Общий вычет при трёх детях (один из которых инвалид) достигает 22 200 рублей в месяц. Вычет на ребёнка-инвалида предоставляется независимо от его возраста, если он признан недееспособным.

    Предельный доход для применения вычета в 2026 году

    Вычет применяется ежемесячно до того месяца, в котором совокупный налогооблагаемый доход работника с начала календарного года превысит 450 000 рублей (около 37 500 рублей в месяц). Начиная с этого месяца вычет не предоставляется до конца года. С 1 января следующего года право на вычет возобновляется. До 2025 года предельный размер дохода составлял 350 000 рублей.

    Доходы, которые учитываются при расчёте лимита:

    • заработная плата, премии и надбавки;

    • отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск;

    • выплаты по листкам нетрудоспособности (больничные);

    • выплаты по договорам ГПХ с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве ИП;

    • суточные сверх установленных норм: свыше 700 рублей по командировкам внутри России и свыше 2 500 рублей по зарубежным командировкам;

    • стоимость подарков в части, превышающей 4 000 рублей в год;

    • материальная помощь при рождении (усыновлении, удочерении) ребёнка в сумме свыше 50 000 рублей на каждого;

    • материальная помощь в части свыше 4 000 рублей.

    Доходы, которые не учитываются при расчёте лимита:

    • суточные в пределах норм: до 700 рублей по России и до 2 500 рублей по зарубежным командировкам;

    • выходные пособия при увольнении в пределах законодательно установленных норм;

    • стоимость подарков в пределах 4 000 рублей в год;

    • пособия по беременности и родам, детские пособия;

    • компенсации, установленные законодательством;

    • доходы по ценным бумагам российских организаций, включая дивиденды;

    • материальная выгода от экономии на процентах по займам и кредитам;

    • проценты по банковским вкладам и купоны по облигациям в пределах установленных лимитов.

    Рекомендуется ежегодно в начале налогового периода проверять актуальность сведений о детях у работодателя, особенно при изменении состава семьи.

    Возраст детей и условия предоставления вычета

    Вычет предоставляется на:

    • ребёнка в возрасте до 18 лет - без дополнительных условий;

    • учащегося очной формы обучения (студента, аспиранта, ординатора, интерна, курсанта) - до 24 лет, в том числе обучающегося на платной основе;

    • ребёнка, признанного недееспособным, - без ограничения возраста.

    Вычет перестаёт предоставляться с месяца, следующего за месяцем достижения ребёнком 18 лет, или с месяца окончания очного обучения - в зависимости от того, что наступит раньше. Вычет также прекращается в конце года, в котором ребёнку исполняется 24 года.

    Важно учитывать: даже если старший ребёнок достиг совершеннолетия и право на вычет по нему утрачено, он по-прежнему учитывается при определении очерёдности для расчёта вычетов на младших детей. Например, если первому ребёнку исполнилось 20 лет, а второму - 15 лет, вычет на второго ребёнка составит 2 800 рублей (как на второго по счёту), а не 1 400 рублей, как на первого.

    Двойной вычет: кому и при каких условиях

    Право на вычет в двойном размере имеют:

    • единственный родитель (усыновитель, опекун, попечитель) - до момента вступления в брак;

    • один из родителей при условии, что второй родитель официально отказался от своего права на вычет в пользу первого.

    При вступлении единственного родителя в брак двойной вычет прекращается со следующего месяца. Отказ второго родителя от вычета оформляется заявлением, которое работодатель первого родителя должен получить вместе со справкой о доходах отказавшегося.

    Предостережение: если второй родитель не имеет налогооблагаемых доходов, он не вправе отказаться от вычета в пользу другого - отказаться можно только от того, на что имеешь право.

    Беззаявительный порядок: изменения с 2025 года

    С 1 января 2025 года работодатель обязан предоставлять стандартный вычет на детей сотрудникам по трудовому договору автоматически - без письменного заявления. Норма закреплена в подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ и сохраняет действие в 2026 году.

    Условие автоматического предоставления: у работодателя должны быть актуальные сведения о детях работника. Достаточно однократно предоставить:

    • свидетельство о рождении ребёнка;

    • документы об усыновлении, опеке или попечительстве - при наличии соответствующего статуса.

    Налоговый кодекс не запрещает работодателям запрашивать у работников информацию и подтверждающие документы для корректного расчёта НДФЛ. Такой запрос является законным.

    На практике рекомендуется письменно уведомлять работодателя при любых изменениях: рождении или усыновлении ребёнка, изменении его статуса обучения, получении инвалидности, достижении предельного возраста. Это исключает ошибки при расчёте налога.

    Документы для получения вычета

    Перечень документов, которые необходимо предоставить работодателю:

    • свидетельство о рождении ребёнка или документ об усыновлении;

    • справка из образовательного учреждения об очной форме обучения - для детей от 18 до 24 лет;

    • справка об инвалидности - при наличии;

    • свидетельство о регистрации брака - если вычет оформляет супруг родителя;

    • документ о статусе единственного родителя (свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о признании безвестно отсутствующим и т. п.) - для получения двойного вычета;

    • заявление об отказе второго родителя от вычета и справка о его доходах - при передаче права на вычет.

    При изменении оснований для вычета (переход ребёнка с очной на заочную форму обучения, прекращение инвалидности и т. д.) работник обязан уведомить работодателя. Непредставление актуальных сведений может привести к необходимости доплаты НДФЛ по итогам года.

    Алгоритм действий для получения вычета через работодателя

    1. Подготовить документы, подтверждающие право на вычет (свидетельство о рождении, справки при необходимости).

    2. Передать копии документов в бухгалтерию работодателя.

    3. При необходимости написать заявление по форме работодателя - хотя это и не обязательно по закону, большинство организаций используют такую практику для фиксации права на льготу.

    4. Получать вычет ежемесячно в составе заработной платы: работодатель будет удерживать НДФЛ с суммы, уменьшенной на размер вычета.

    5. При превышении предельного дохода (450 000 рублей) - ожидать следующего налогового периода для возобновления вычета.

    Получение вычета через налоговую инспекцию

    Если работодатель не предоставил вычет или предоставил его в неполном размере, налогоплательщик вправе обратиться в ИФНС по месту жительства по итогам налогового периода. Порядок действий:

    1. Дождаться окончания календарного года, за который не был получен вычет.

    2. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

    3. Приложить подтверждающие документы и справку о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ) от работодателя.

    4. Подать декларацию в ИФНС - лично, через МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России (nalog.gov.ru).

    5. Получить возврат переплаты НДФЛ на банковский счёт в течение установленного срока (до 4 месяцев с даты подачи декларации).

    Декларация 3-НДФЛ с целью получения не предоставленного ранее вычета может быть подана в течение трёх лет с момента излишней уплаты налога.

    Семейная налоговая выплата с 2026 года

    С 2026 года в России введена новая мера поддержки семей - ежегодная семейная выплата. Она утверждена Федеральным законом от 13 июля 2024 года № 179-ФЗ. Выплата не является разновидностью стандартного вычета и не снижает ставку НДФЛ - это самостоятельная мера социальной поддержки из бюджета Социального фонда России.

    Условия получения семейной выплаты:

    • наличие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении);

    • среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе;

    • оба родителя (или единственный родитель) имеют официальные доходы, облагаемые НДФЛ.

    Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ по ставке 13% и налогом по ставке 6% от дохода заявителя за предыдущий год. Фактически государство возвращает 7% от облагаемого дохода. При первом обращении в 2026 году расчёт ведётся по доходам 2025 года.

    Порядок оформления: заявление подаётся в Социальный фонд России в период с 1 июня по 1 октября 2026 года - через клиентские службы СФР, МФЦ или портал «Госуслуги». Автоматически выплата не назначается. Заявление может подать один или оба родителя по отдельности; суммы рассчитываются для каждого индивидуально.

    Предостережение: семейная выплата и стандартный налоговый вычет на детей - разные инструменты. При подаче заявления рекомендуется предварительно рассчитать, какая форма поддержки выгоднее с учётом уровня дохода семьи.

    Ключевые изменения 2025–2026 годов:

    • Размеры вычетов увеличены: на второго ребёнка - с 1 400 до 2 800 рублей, на третьего и последующих - с 3 000 до 6 000 рублей.

    • Лимит дохода повышен с 350 000 до 450 000 рублей в год.

    • Введён беззаявительный порядок: вычет предоставляется автоматически при наличии у работодателя сведений о детях.

    • С 2026 года семьям с двумя и более детьми с невысоким доходом доступна семейная выплата (Федеральный закон № 179-ФЗ).

    • Вычет на ребёнка-инвалида для опекунов увеличен с 3 000 до 12 000 рублей.

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