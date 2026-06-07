Ультраправые на фестивале напали на мэра парижского округа

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент с участием мэра 10-го округа Парижа Александры Кордебар произошел в субботу вечером в столице Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. По данным местных властей, нападение совершили ультраправые радикалы во время мероприятия в преддверии ежегодного фестиваля искусств.

«Крайне правые активисты-фундаменталисты пытались помешать открытию для общественности церкви Сен-Лоран в 10-м округе Парижа, чтобы сорвать проведение одного из мероприятий 25-го фестиваля «Белая ночь»… После этой первой акции группа организовала уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу, и напала на мэра 10-го округа», - приводит коммюнике мэрии газета Figaro.

Кордебар рассказала в своих соцсетях, что радикалы начали толкать ее и членов ее команды, после чего она получила несколько ударов. Мэр заявила, что намерена подать жалобу в правоохранительные органы.

По заявлению властей, акцию устроила ультраправая группировка Civitas, которую правительство принудительно распустило в конце 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские полицейские пресекли запрещенное шествие ультраправых в Париже, задержав девять вооруженных радикалов.

В пригороде Парижа неизвестные около мэрии коммуны Френ атаковали и частично разгромили здание перед вступлением в должность нового муниципального совета.

Кандидатка от ультраправой партии «Реконкиста» Сара Кнафо получила шансы выйти во второй тур выборов мэра Парижа по данным соцопроса.