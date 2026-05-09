Вооруженные неофашисты задержаны в Париже перед запрещенным маршем
Французские полицейские пресекли запрещенное шествие ультраправых в Париже, задержав девять вооруженных ножами и дубинками радикалов.
Полиция Парижа задержала девять вооруженных активистов неофашистского движения «Комитет 9 мая», которые планировали устроить манифестацию вопреки запрету властей, передает РИА «Новости».
Эти радикалы каждый год собираются в мае, чтобы почтить память ультраправого активиста Себастьяна Дейзье, погибшего в 1994 году при попытке скрыться от правосудия.
«Несмотря на запрет… сторонники ультраправого движения организовали в субботу акцию. Девять вооруженных активистов были задержаны и помещены под стражу в субботу днем в Париже за «участие в группировке с целью совершения актов насилия или нанесения ущерба», – цитирует издание Figaro официальные источники.
При обыске у задержанных обнаружили ножи и телескопические дубинки. Правоохранители предполагают, что неофашисты готовились к столкновениям с антифашистами, которые также решили выйти на улицы вопреки запрету.
Кроме того, французская полиция составила протоколы на 12 человек за нарушение постановления о запрете публичных акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе масштабных протестов по всей Франции силовики задержали 521 человека.
На первомайской манифестации в Париже стражи порядка арестовали около 30 участников уличных беспорядков.