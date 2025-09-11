  • Новость часаТрамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения
    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    В США зафиксировали худшие за 30 лет результаты по чтению и математике у школьников
    На соратника Трампа совершено покушение на митинге в штате Юта
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    Швеция срочно отправляет в Польшу самолеты и системы ПВО
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    11 сентября 2025, 00:12 • Новости дня

    Число задержанных на протестах во Франции превысило 500 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Масштабные протесты во Франции привели к задержанию более 500 человек, в Париже произошли стычки между протестующими и силовиками, сообщает BFMTV.

    Стычки произошли на Площади Республики в центре Парижа, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Протесты в этом районе проходили мирно большую часть дня, однако некоторые участники начали поджигать мусорные баки, после чего полиция вмешалась.

    Число задержанных на массовых акциях протеста во Франции достигло 521 человека. По информации телеканала, из них 251 человек был задержан в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Среди участников замечены бывшие «желтые жилеты». На юго-западе Франции произошла остановка междугородных поездов из-за действий демонстрантов. Демонстранты повредили кабели и систему семафоров.

    9 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Назначен новый премьер-министр Франции

    Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

    Назначен новый премьер-министр Франции
    @ Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром страны после того, как правительство Франсуа Байру ушло в отставку.

    Об этом официально объявил Елисейский дворец, передает ТАСС.

    Во вторник премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону, при этом министры продолжат работу до назначения нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству после программной речи Франсуа Байру. Сторонники Эммануэля Макрона оказались в затруднительном положении и начали обсуждать кандидатуры на пост премьер-министра.

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 02:42 • Новости дня
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона

    Дуров завил о гордости, что Telegram стал «инструментом протестов» против Макрона

    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    @ IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сооснователь Telegram предприниматель Павел Дуров выразил гордость за мессенджер, который во Франции помогает гражданам протестовать против «провальной политики» президента страны Эммануэля Макрона.

    «Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позерства и теперь наносят ответный удар», – написал предприниматель в соцсети Х.

    Напомним, в июне Дуров заявил, что разочарован Макроном и игнорировал его личные сообщения в Telegram после скандала с выборами в Румынии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров рассказал об ополчившихся на Telegram французских СМИ и заявлял, что не понимает выдвинутых ему обвинений.

    В августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций, а суд Парижа поместил его под судебный контроль, обязал внести залог в 5 млн евро, дважды в неделю являться в полицию и запретил покидать Францию.

    Дуров также заявлял, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии.

    9 сентября 2025, 10:57 • Новости дня
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    @ A UrelienMorissardgaojing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая коалиция во Франции лишилась поддержки, и премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после провала голосования по вотуму доверия, теперь же французскому руководству предстоят трудные дни, пишет New York Times.

    Байру, союзник президента Эммануэля Макрона, ушел вместе с кабинетом после неудачной попытки провести меры по сокращению государственного долга. Байру рассчитывал добиться поддержки парламента для экономических реформ, однако его инициатива не нашла одобрения, пишет New York Times.

    Теперь президент Макрон должен назначить нового премьер-министра и сформировать кабинет. Его администрация заявила, что решение о кандидатуре будет принято в ближайшие дни. Среди возможных преемников называются министр обороны Себастьен Лекорню и министр экономики Эрик Ломбард, обладающие поддержкой в парламенте.

    Оппозиционные партии требуют досрочных парламентских выборов, но Макрон пока исключает такой сценарий, опасаясь потери мандатов центристской коалиции. Более радикальные политики и часть левых настаивают на отставке самого президента, но Макрон заявляет, что намерен дослужить срок до 2027 года.

    До назначения нового правительства прежний кабинет будет исполнять обязанности в формате временной администрации. В стране сохраняется политическая неопределенность, а оппозиция готовит уличные протесты и призывает к массовым забастовкам против возможных мер жесткой экономии.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что народ Франции устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

    Сам Макрон указывал, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.

    9 сентября 2025, 09:41 • Новости дня
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    @ IMAGO/L.Urman/Starface/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французский народ устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона, только за последние девять месяцев французскому правительству дважды объявляли вотум недоверия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    За последний вотум недоверия проголосовало 364 депутата французского парламента, это выше, чем было при предыдущем голосовании в декабре 2024 года, обратил Володин внимание в своем канале Max.

    «Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – добавил он.

    Спикер Госдумы отметил, что Макрону предлагают уйти в отставку вместе с правительством, но французский политик продолжит цепляться за власть любыми способами, даже несмотря на то, что партии уже сообщили о выдвижении ходатайства об импичменте.

    «Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах», – подчеркнул Володин.

    По его словам, госдолг Франции достиг 3,4 трлн евро, это порядка 114% ВВП страны, и госдолг продолжает расти. Рост экономики сохраняется на грани стагнации в 2025 году прогнозируется 0,6%.

    По всей еврозоне же прогнозируется 0,9%.

    Макрон пытается удалять неугодных популярных политиков, лишая их избирательных прав, однако эта мера так же не действует, указал Володин.

    «Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого – он сам», – заключил спикер Госдумы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.

    Издание Politico писало, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене Байру.

    10 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Протестующие подожгли кабели и парализовали железнодорожное сообщение под Тулузой

    Протестующие во Франции сожгли кабели и остановили поезда под Тулузой

    Tекст: Мария Иванова

    Междугородные поезда на юго-западе Франции остановились после того, как демонстранты повредили кабели и систему семафоров, вызвав перебои движения.

    Движение междугородных поездов на линии Тулуза – Ош было полностью остановлено из-за того, что протестующие под лозунгом «Заблокируем все!» сожгли кабели питания и вывели из строя систему семафоров, сообщает La Depeche.

    Пожар удалось быстро потушить, но ущерб оказался столь значительным, что поезда снова пойдут не раньше утра четверга, отмечает ТАСС.

    Задержки коснулись прежде всего электричек TER. Помимо Тулузы, повреждения кабелей питания зафиксированы также на линии между Мармандом и Аженом, что нарушило сообщения между Тулузой и Бордо.

    В Лионе полиция утром предотвратила попытку группы протестующих проникнуть на вокзал Перраш, применив слезоточивый газ. В течение дня возможны попытки блокировки вокзала Пар-Дье, на который прибывают поезда TGV. Как отмечает Le Figaro, от 200 до 300 демонстрантов пытались заблокировать мост Галлени на развязке с автострадой A7, где также пришлось применить слезоточивый газ.

    Протесты и забастовки во Франции проходят в связи с недовольством экономической политикой властей и предложением премьер-министра Франсуа Байру сделать рабочими несколько государственных праздников. МВД Франции ожидает до 100 тыс. участников акций по стране. В целях обеспечения порядка мобилизованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо призвал правоохранителей максимально жестко пресекать беспорядки и производить задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил: он гордится тем, что Telegram помогает французам устраивать протесты против политики Эммануэля Макрона.

    Накануне премьер-министр Франции Байру передал прошение об отставке Макрону. Себастьен Лекорню был назначен новым премьер-министром Франции.

    10 сентября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы нового премьера Франции Лекорню

    Политолог Корнилов: Назначение Лекорню лишь усугубит политический кризис во Франции

    Эксперт оценил перспективы нового премьера Франции Лекорню
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Назначение Себастьена Лекорню премьер-министром Франции грозит усугублением политического кризиса в стране, а также ухудшением и без того шаткого положения главы государства Эммануэля Макрона. У нового главы правительства мало шансов наладить диалог с парламентской оппозицией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее во французский парламент внесли предложение об импичменте президенту.

    «Назначение Лекорню премьером близко к абсурдному. Ведь речь идет о максимально лояльном Макрону политике. Более того, он абсолютно одиозен для оппозиции. Совершенно непонятно, как власти собираются выстраивать диалог с парламентскими партиями и разрешать политический кризис», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Макрон, обвиняемый в игнорировании интересов электората, усугубляет свое положение и политический кризис во Франции, назначая премьером представителя партии «Национальное объединение». Она заняла только третье место на прошлогодних парламентских выборах. Мы снова видим проявление так называемой либеральной демократии в чистом виде», – заметил аналитик.

     «Я уверен, что Лекорню продолжит политику предыдущего премьера Байру: будет искать варианты экономии и статьи бюджета, по которым можно сократить расходы, примется убеждать общественность в необходимости «затянуть пояса» и начнет заигрывать с различными парламентскими фракциями. Собственно, закончит он так же, как предшественник», – считает эксперт.

    «Судя по всему, Парижу в скором времени придется снова объявлять парламентские выборы. Более того, я допускаю, и сам глава государства будет вынужден инициировать проведение досрочной электоральной президентской кампании. Все это может осложнить планы Макрона занять высокий пост в институциях власти Евросоюза», – спрогнозировал спикер.

    Ранее стало известно, что в Национальную ассамблею Франции (нижняя палата парламента) внесено предложение об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону. Документ подписали 86 депутатов левого крыла, в основном из фракции «Непокоренная Франция» (LFI), а также члены «Французской коммунистической партии», пишет Le Figaro.

    В пояснительной записке Макрон обвиняется в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «самодержавии» и «создании угрозы Республике». Кроме того, LFI в своем коммюнике поддержала начавшиеся утром в среду уличные протесты против политики исполнительной власти.

    На этом фоне Елисейский дворец объявил, что новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил, считающийся фаворитом Макрона. Президент уже поручил своему ставленнику «провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, для принятия бюджета».

    Министр внутренних дел Брюно Ретайо поприветствовал выбор «премьера, который не является социалистом». «Французы хотят, чтобы мы принимали простые и здоровые решения для бюджета: сокращение государственных расходов, а не возврат к налогам, усиление безопасности, уменьшение иммиграции», – сказал он, призвав всех «затянуть пояса».

    Однако весомая часть политических сил Франции раскритиковала такое решение Макрона. Национальный секретарь «Зеленых» Марин Тонделье выступила против назначения премьера «без консультаций с партиями, которые победили на парламентских выборах».

    «Только уход Макрона может положить конец этой печальной комедии – неуважения к парламенту, избирателям и к политической порядочности», – согласился Жан-Люк Меланшон, сооснователь «Левой партии». В России придерживаются схожей позиции. «Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, проблема которого – он сам», – написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – напомнил спикер нижней палаты российского парламента. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему происходящее называют «самым большим политическим кризисом за весь период Пятой республики».

    8 сентября 2025, 10:00 • Новости дня
    Politico: Ле Пен снова сыграла ключевую роль в смене премьера Франции Байру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру решил уйти в отставку, чтобы избежать затяжных переговоров с лидером «Национального объединения» Марин Ле Пен, повторяя судьбу своего предшественника, сообщает Politico.

    Байру собирается покинуть пост премьер-министра на фоне активного давления со стороны Марин Ле Пен. Ранее аналогичное противостояние с Ле Пен стоило кресла его предшественнику Мишелю Барнье, который попытался договориться с лидером правых, но потерпел политическое поражение, пишет Politico.

    В декабре прошлого года Барнье, пытаясь спасти свой сокращенный бюджет, публично пошел на уступки Ле Пен в вопросе медицинских компенсаций. Однако Ле Пен не поддержала его и после обеда с Жорданом Барделла в парижском ресторане отказала Барнье в поддержке. По словам Барнье, Ле Пен позвонила ему и заявила: «У меня для вас хорошая и плохая новость». После чего она потребовала новых шагов, на которые премьер пойти не мог.

    В результате Барнье был вынужден уйти с поста, став самым недолго работающим премьером республики. Байру, решивший не повторять его ошибок, не стал искать компромисса и потому решил покинуть пост самостоятельно, чтобы сохранить политическую репутацию.

    «Национальное объединение» Ле Пен теперь требует отставки президента Франции Эммануэля Макрона и голосования о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В экспертных кругах отмечают, что Байру, в отличие от Барнье, уходит с меньшими репутационными потерями, однако оба политика недооценили амбиции Ле Пен после ее осуждения по делу о растрате средств Европарламента.

    До этого сообщалось, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции Байру. Они начали обсуждать, кто теперь сможет занять пост премьера.

    До этого лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Францией управляют «ослы».

    8 сентября 2025, 23:23 • Новости дня
    Внук де Голля назвал символом дружбы возможный переезд в Россию

    Внук де Голля объявил о намерении переехать в Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Пьер де Голль, президент Фонда де Голля и внук первого президента Франции Шарля де Голля, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ) назвал вероятность переезда в Россию символом дружбы между двумя государствами.

    «Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», – приводит его слова ТАСС.

    Пьер де Голль признался, что его сын будет учиться в РГСУ.

    «Мы покажем миру, что мы (Россия и Франция) – друзья, и что мы понимаем друг друга. Я думаю, на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», – добавил он.

    Внук первого президента Франции отметил, что страны связаны отношениями в различных сферах, включая культурную и это важно продолжать и развивать.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран.

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    8 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Макрон пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра после вотума недоверия парламентом.

    «Президент республики принимает к сведению результаты голосования депутатов», – говорится в заявлении Елисейского дворца, передает ТАСС.

    Также отмечается, что на следующий день Макрон встретится с Франсуа Байру, чтобы принять его отставку вместе с отставкой всего правительства. Президент Франции намерен объявить имя нового премьера в ближайшие дни.

    Ранее большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

    Издание Politico писало, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене Байру.

    9 сентября 2025, 02:25 • Новости дня
    Пушков: Вылепленный Ротшильдами Макрон встал поперек горла Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков высказался о ситуации во Франции, отметив, что президент страны Эммануэль Макрон, которого, как он выразился, вылепили в свое время Ротшильды и финансовые круги для управления страной, явно не справляется с этой задачей.

    Пушков указал на то, что личный рейтинг Макрона в 15% – один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Страна готова «похвастаться» огромным госдолгом, по уровню которого она в Европе на третьем месте.

    Правительственные кризисы случаются один за другим – только что состоялся четвертый за три года, когда  назначенец Макрона, премьер Франсуа Байру, получил вотум недоверия в Национальном собрании.

    Даже факт того, что самая популярная партия Франции – оппозиционное правительству «Национальное объединение» Марин ле Пен, тоже говорит о многом.

    «Зато Макрон все время проводит саммиты «коалиции желающих», встречает высоких гостей, обнимает (главу киевского режима Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского, красуется перед камерами, суетится перед (президентом США Дональдом – прим. ВЗГЛЯД) Трампом, чтобы показать, что он решает судьбы мира. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», – написал сенатор.

    Напомним, 8 сентября большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла  ключевую роль в смене Байру. Макрон пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшие дни.

    10 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Пушков предсказал скорую отставку Макрона

    Пушков предсказал скорую отставку Макрона с поста президента Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий французский президент Эммануэль Макрон может в скором времени потерять эту высокую должность, хотя и продолжает цепляться за власть, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что Макрон назначил уже пятого по счету премьера за полтора года.

    «Такого не было никогда за все время существования Пятой республики. Его глубоко ненавидят 85% французов. И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?» – добавил сенатор.

    Он предположил, что скорее французский народ отправит его в отставку.

    Напомним, Елисейский дворец сообщил, что новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил.

    Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что назначение Лекорню грозит усугублением политического кризиса в стране и ухудшением шаткого положения Макрона.

    Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что французский народ устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

    Сам Макрон заявлял, что скоро изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.

    10 сентября 2025, 19:49 • Новости дня
    Во Франции задержали сотни участников массовых протестных акций

    Во Франции задержали 473 человека на протестах против экономии бюджета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабные протестные акции и забастовки во Франции собрали по всей стране 175 тыс. участников, а в ходе столкновений были задержаны 473 человека.

    Протесты в среду собрали около 175 тыс. участников в рамках движения «Заблокируем все!». К 17.00 по местному времени власти зафиксировали 812 акций, включая 550 митингов и 262 попытки блокирования различных объектов. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, в результате которых пострадали по меньшей мере 13 сотрудников сил правопорядка, сообщает ТАСС.

    В МВД уточнили, что всего было задержано 473 человека по Франции, из них 339 оставили под стражей. В Париже задержали 203 участника, 106 из них также находятся под стражей. Власти отметили, что ситуация особенно напряженная в Ренне, Нанте и столице, где после столкновений с полицией вынесли предупреждения.

    Демонстрации и забастовки прошли как реакция на заявления премьер-министра Франсуа Байру о необходимости сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны пополнить бюджет на 44 млрд евро. Протестующие требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, повышения налогов для богатых и увеличения поддержки социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Франции произошла остановка междугородных поездов из-за действий демонстрантов. Демонстранты повредили кабели и систему семафоров.

    10 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    Число задержанных на протестах во Франции превысило сто человек

    BFMTV сообщило о сотне задержанных на акциях «Заблокируем все!» во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Франции задержали более 100 человек на массовых акциях протеста против экономических мер, причем большинство задержаний произошло в Париже и пригородах.

    Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV и данные полиции.

    Большинство задержаний – 95 человек – произошло в Париже и его пригородах, еще не менее десяти человек задержаны в других регионах страны, находящихся в зоне ответственности жандармерии. Представители национальной жандармерии сообщили, что по всей Франции уже прошло около 80 акций, в которых приняли участие 3 тыс. человек.

    Демонстрации и попытки блокировать инфраструктурные объекты продолжаются, и число задержанных, как ожидается, будет расти. Протесты проходят под лозунгом «Заблокируем все!» и направлены против экономической политики правительства. По информации французских СМИ, первые призывы к этим акциям появились в мае в интернете, но получили широкое распространение после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру о мерах экономии и переносе праздничных дней на рабочие.

    Министерство внутренних дел Франции ожидает, что в ходе различных акций по всей стране могут принять участие до 100 тыс. человек. Для обеспечения порядка на улицах в течение дня задействованы 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

    Глава МВД Брюно Ретайо отметил: «Я дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и задерживать по максимуму».

    Ранее в среду стало известно, что протестующие во Франции подожгли кабели на железнодорожной линии под Тулузой.

    Между тем Павел Дуров заявил: он гордится тем, что Telegram помогает французам устраивать протесты против политики Эммануэля Макрона.

    9 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Премьер-министр Франции Байру подал прошение об отставке Макрону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону, при этом министры продолжат работу до назначения нового главы правительства.

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру в Елисейском дворце передал Макрону прошение об отставке, после чего покинул дворец, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Несмотря на ожидающееся принятие отставки, министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

    По информации издания La Tribune, в Елисейском дворце рассчитывают, что Макрон определится с кандидатурой нового премьера до 21 сентября, до своей поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

    В числе возможных преемников премьер-министра называют нескольких ключевых фигур, включая министра обороны Себастьена Лекорню, министра здравоохранения Катрин Вотрен, министра юстиции Жеральда Дарманена и министра экономики Эрика Ломбара. Среди кандидатов также бывший еврокомиссар Пьер Московиси и глава регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран.

    В качестве компромиссной фигуры рассматривается нынешний председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, представляющая партию «Ренессанс». В интервью радио RTL она подчеркнула: «Я готова работать на благо страны на любой должности».

    Оппозиция уже заявила о своих претензиях на формирование нового правительства. Марин Ле Пен сообщила, что председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла готов возглавить правительство, но только при условии роспуска Национального собрания и получения большинства.

    Лидер партии «Экологисты» Марин Тонделье призвала президента Макрона к диалогу с левыми силами, а глава Социалистической партии Оливье Фор предложил свой вариант кабинета. Социалисты подготовили альтернативный план экономии бюджета с сокращением расходов на 22 млн евро и обещают снизить дефицит бюджета до 3% к 2032 году, а не к 2029 году, как планировалось ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству после программной речи Франсуа Байру.

    Сторонники Эммануэля Макрона оказались в затруднительном положении и начали обсуждать кандидатуры на пост премьер-министра.

    Франсуа Байру решил уйти в отставку, чтобы избежать затяжных переговоров с Марин Ле Пен, повторяя судьбу своего предшественника.

