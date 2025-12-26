Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Экс-судье Тришкину назначили условный срок за стрельбу в таксиста
Выстрелившему в таксиста из травматического пистолета бывшему военному судье Альберту Тришкину назначили наказание в виде двух лет условного наказания в Видновском горсуде Подмосковья.
Тришкина приговорили к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку на один год, передает РИА «Новости».
Сам экс-судья заявил, что признает фактические обстоятельства дела, в ходе следствия предоставил всю информацию органам следствия и сотрудничал с ними, а также принимал меры для компенсации морального вреда потерпевшему.
Ранее гособвинение требовало для Тришкина наказание в виде трех лет условного срока.