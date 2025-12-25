Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине
Захарова отметила «медленный, но верный» прогресс переговоров с США по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что процесс переговоров с Вашингтоном по Украине идет небыстро, но в верном направлении.
Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.
В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».
Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.
Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.
Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.