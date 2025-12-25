Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине

Захарова отметила «медленный, но верный» прогресс переговоров с США по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.

В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.

Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.