  • Новость часаЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США стали пиратами Карибского моря
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает наступление на других направлениях
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 20:19 • Новости дня

    Захарова: НАТО остается для Вашингтона выгодной «дойной коровой»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и заявила, что НАТО остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Публикации о возможном выходе США из НАТО выглядят как необоснованные спекуляции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс по-прежнему остается для Вашингтона крайне выгодной «дойной коровой».

    «Мне кажется, США будут не отходить от НАТО, а наоборот, подходить к странам – членам НАТО с очередными какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств», – отметила Захарова. По ее словам, альянс теперь служит американцам просто механизмом для получения крупных сумм, которые определяются в процентах от ВВП стран-участников.

    Захарова также подчеркнула, что не видит оснований доверять подобным публикациям, напомнив, что зарубежные СМИ, в том числе Financial Times, уже были замечены в распространении подобных спекуляций. Она указала, что не понимает, зачем даже поднимать вопрос о выходе США из столь выгодного для них альянса.

    Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией, поэтому обсуждение упразднения Совета Россия – НАТО не имеет практического значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе.

    А накануне американский конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил вывести США из НАТО и зарегистрировал соответствующий законопроект под номером HR 6508.

    Напомним, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

    11 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США. Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

    Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Комментарии (29)
    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (15)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 23:57 • Новости дня
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасения о судьбах ЕС у официального представителя МИД России Марии Захаровой были вызваны репликами на предновогодней встрече с членами Комитета Европарламента по международным делам главы евродипломатии Каи Каллас, которая принялась рассуждать о природе свобод.

    Калас заявила, что Европейский союз – это сама суть свободы, поэтому любая критика свобод в этом саду, как называл Европу предшественник Каллас Жозеп Боррель, должна быть направлена в другую сторону, возможно, в Россию, «где инакомыслие запрещено, где свободные СМИ запрещены, где политическая оппозиция запрещена, где «Икс» фактически тоже запрещен», привела Захарова в Telegram-канале слова Каллас.

    Российский дипломат привычно провела ликбез по теме, с которой Каллас снова попала впросак – на этот раз о концепции идеи свободы в Европе и США, кто на нее влиял и как корректировал.

    «Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы? Неплохо бы вспомнить «жившей – а на деле живущей сейчас – при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать ее сути », – отметила Захарова.

    Дипломат указала на то, что Каллас, видимо, совсем забыла, о чем ее учили в хорошей советской школе, когда говорили, что «Свобода – это осознанная необходимость».

    «Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», – резюмировала Захарова.

    Напомним, рассуждения Каллас последовали за тем, как американская соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела. Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой упразднения Еврокомиссии и введения прямых выборов главы Евросоюза.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    Комментарии (11)
    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС за отказ изъять активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, Бельгия может оказаться в дипломатической изоляции ЕС, если не поддержит план экспроприации замороженных российских активов для передачи Киеву, передает ТАСС.

    По данным источника, представители ЕС на этой неделе проведут три встречи, чтобы обсудить схему экспроприации, предложенную Еврокомиссией. Основная часть российских активов в Европе заморожена именно на территории Бельгии, и страна выступает против их передачи Киеву.

    Сторонники экспроприации в ЕС рассчитывают утвердить эту схему на саммите Евросоюза, который стартует 18 декабря. Дипломаты в беседе с Politico отметили, что «не все надежды потеряны». Представители Евросоюза готовы обсуждать каждое из требований Брюсселя и максимально адаптировать текст плана.

    Однако если Бельгия продолжит блокировать решение, ее премьер-министра Барта Де Вевера могут подвергнуть изоляции по примеру главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого страны ЕС и Брюссель критикуют за отказ поддерживать жесткую антироссийскую политику. В таком случае, по словам дипломатических источников, Бельгия фактически «потеряет голос» в принимаемых Евросоюзом решениях, ее предложения по бюджету на 2028–2034 годы будут рассматриваться в последнюю очередь, а контакты с бельгийскими политиками сведут к минимуму.

    Как отмечает издание, подобная перспектива станет серьезным вызовом для Бельгии, традиционно занимавшей проевропейскую позицию и находящейся в центре евроинтеграционного проекта. При этом, как признают собеседники Politico, нынешняя ситуация требует от ЕС «отчаянных шагов».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Де Вевер назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает изъятие активов России ключевым актом для обороны Евросоюза.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Мисс Финляндия-2025 лишилась титула за расизм

    Мисс Финляндия-2025 Сара Джафче лишилась титула после расистской публикации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандал вокруг расистской публикации в соцсетях привел к отказу Сары Джафче от титула Мисс Финляндия-2025, который теперь передан Таре Лехтонен.

    Мисс Финляндия 2025 Сара Джафче приняла решение отказаться от титула на фоне обвинений в расизме, передает РИА «Новости». Поводом для скандала стала публикация в соцсетях, где она разместила свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем». Это вызвало волну критики и обвинения в расизме и высмеивании азиатской внешности.

    На пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, Джафче заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.

    «Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем», - заявила Джафче и принесла публичные извинения за свои действия.

    Титул победительницы конкурса теперь перейдет к Таре Лехтонен, занявшей второе место. Ее коронация состоялась на этой же пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финляндии чернокожую девушку подвергли травле за несоответствие национальным традициям.

    До этого в Финляндии обанкротилась компания Arctic International, где отмечались расизм и случаи настоящего рабства.

    Сейчас в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, от которых чаще всего страдают граждане России и Эстонии.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 07:10 • Новости дня
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование российских активов для Украины «очень похоже на конфискацию», предупреждает генеральный директор Euroclear Валери Урбен, отметив, что выпуск облигаций ЕС был бы проще в сложившейся ситуации.

    Компания Euroclear, базирующаяся в Брюсселе, отвечает за хранение и управление 185 млрд евро замороженных российских резервов. По словам ее гендиректора Валери Урбен, финансисты не принимают решения, но как специалисты,  обязаны объяснить политикам, каковы последствия некоторых решений.

    «Что касается репарационного займа, мы считаем, что его нынешняя структура чрезвычайно сложна и инновационна с юридической точки зрения, и поэтому влечет за собой множество рисков для Euroclear и европейских рынков капитала. Мы считаем, что в будущем это может иметь негативные последствия для Европы», – заявила она в беседе с Corriere della Sera.

    Урбен отметила, что должно быть обеспечено соблюдение верховенства права.

    «Все, что выглядит как конфискация активов, на самом деле противоречит суверенному иммунитету, который является фундаментальным понятием в международном праве. В данном случае, в случае с нынешним репарационным займом, международные инвесторы могут воспринять это как конфискацию. Это может подорвать доверие к Европе и повысить стоимость заимствований для всех государств-членов ЕС», – пояснила она.

    Предложение Еврокомиссии выпустить облигации с нулевым купоном для Euroclear, чтобы Euroclear передала Европейской комиссии денежные средства из замороженных российских активов для Украины тоже не вариант, считает Урбен.

    «Если вы заставляете Euroclear инвестировать в структуру с нулевым процентом, возмещение по которой связано с чем-то, на что мы абсолютно не можем повлиять, например, с выплатой репараций Россией Украине, это очень похоже на конфискацию. Это лишает Euroclear права управлять более чем 80% нашего баланса, и Россия по-прежнему может истолковать это как конфискацию своих активов», – сказала она.

    По словам Урбен, лучшим решением стала бы разработка более рыночного  инструмента, в который Euroclear могли бы инвестировать. К примеру, инструмент с начислением процентов или рыночный инструмент для этой схемы, чтобы Euroclear могла использовать его в качестве залога в ЕЦБ и получать ликвидность.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Польский генерал захотел сжечь Калининград

    Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград

    Польский генерал захотел сжечь Калининград
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области в контексте потенциальных угроз со стороны России.

    Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.

    «Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.

    Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.

    Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.

    А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.

    Комментарии (7)
    10 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Де Вевер: Многие страны ЕС поддерживают позицию Бельгии по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии, которая выступает против использования российских активов для помощи Киеву.

    Глава правительства подчеркнул, что он считает воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, передает РИА «Новости». Де Вевер не исключил, что Бельгия может подать обращение в суд, если такое решение будет принято.

    «И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что все, что мы объяснили – все, что я только что объяснил – является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной. И что существуют и другие решения», – сказал он.

    Ранее де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование российских активов для помощи Украине выглядит наименее плохим вариантом для Европы, так как неспособность задействовать их будет иметь гораздо более разрушительные последствия для Украины и на поле боя, и за столом переговоров, пишет WSJ.

    «У Украины заканчиваются деньги. У Европы есть план, который в значительной степени сбалансировал бы бюджет, обеспечил бы ей место в возглавляемых США переговорах по прекращению войны и дал бы Киеву возможность добиваться лучших условий мира. Проблема в том, что ЕС не может договориться о его реализации», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Европейские лидеры установили крайний срок в декабре для принятия решения о том, следует ли предоставить Киеву в кредит около половины из 200 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся на континенте, в течение следующих двух лет. Однако сомнений в том, что решение в установленные сроки последует, все больше.

    Газета отмечает, что решением могут стать добровольные взносы стран-членов ЕС в помощь Украине, но это, как пишет издание, может добавить напряженности в отношениях стран Евросоюза.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Лавров назвал слова Каллас по Украине явкой с повинной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров осудил европейских политиков за поддержку антироссийской политики и обвинил их в легализации неонацизма на Украине.

    Заявления западных «идеологов войны с Россией», в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, относительно урегулирования конфликта на Украине фактически являются явкой с повинной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    На круглом столе для послов Лавров сослался на слова Каллас, заявившей, что Киеву не нужно быстрое завершение конфликта, а также напомнил о высказывании экс-главы разведки Германии Бруно Каля, который ранее предположил, что конфликт должен продолжаться несколько лет, чтобы Европа успела нарастить военный потенциал.

    По словам Лаврова, «идеологи войны с Россией» открыто заявляют, что поддержка киевского режима мотивируется борьбой за европейские ценности. Министр назвал их доводы фактическим признанием поощрения неонацизма на Украине.

    Он также отметил, что в европейских странах одобряют героизацию преступников, признанных таковыми на Нюрнбергском трибунале, а на Украине вводятся расистские практики и запреты на русский язык, притеснения русской культуры, СМИ и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева в вопросе мира. Каллас также отметила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение словами Каллас о том, что у России нет стремления к миру и Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    @ Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС опубликовал протокольную запись, в которой президент Сербии Александр Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о получении «послания из Москвы».

    «Я получил послание из Москвы, которое…», – сказал Вучич во время выхода к журналистам, находясь рядом с фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС. В этот момент фон дер Ляйен перебила Вучича. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала она.

    Разъяснения по поводу содержания послания, а также комментарии Еврокомиссии и Белграда по итогам визита не были предоставлены.

    Ранее Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    FT: США пообещали Украине создать самую передовую буферную зону

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предлагал Киеву создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, США предлагали предоставить Киеву гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что об этом якобы заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве, где присутствовали европейские дипломаты и украинские чиновники. По данным СМИ, этот визит был организован по поручению президента США Дональда Трампа.

    Дрисколл сообщил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, вместе с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире». Он также подчеркнул, что США обеспечат «самую сильную линию в мире». По информации газеты, собеседники из числа европейских послов были ошеломлены инициативой Вашингтона, а украинские представители выразили обеспокоенность ситуацией.

    Американская сторона, отмечает издание, настаивает на создании зоны, подобной демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

    Ранее Washington Post указывала, что такой вариант, включающий «корейскую модель», также обсуждается как один из возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине.

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Комментарии (3)
    Главное
    Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросам территорий
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    Москвичи назвали причины занятости на двух и более работах
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации