Захарова: НАТО остается для Вашингтона выгодной «дойной коровой»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Публикации о возможном выходе США из НАТО выглядят как необоснованные спекуляции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс по-прежнему остается для Вашингтона крайне выгодной «дойной коровой».

«Мне кажется, США будут не отходить от НАТО, а наоборот, подходить к странам – членам НАТО с очередными какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств», – отметила Захарова. По ее словам, альянс теперь служит американцам просто механизмом для получения крупных сумм, которые определяются в процентах от ВВП стран-участников.

Захарова также подчеркнула, что не видит оснований доверять подобным публикациям, напомнив, что зарубежные СМИ, в том числе Financial Times, уже были замечены в распространении подобных спекуляций. Она указала, что не понимает, зачем даже поднимать вопрос о выходе США из столь выгодного для них альянса.

Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией, поэтому обсуждение упразднения Совета Россия – НАТО не имеет практического значения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе.

А накануне американский конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил вывести США из НАТО и зарегистрировал соответствующий законопроект под номером HR 6508.

Напомним, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону.