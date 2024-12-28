Чернокожую девушку затравили за «несоответствие финским традициям»

Tекст: Станислав Лещенко

День святой Люсии – праздник, широко отмечаемый 13 декабря в католических и протестантских странах. В его основе лежит почитание мученицы из Сиракуз – святой Люсии (Лючии), которая за ее веру в Христа была ослеплена и убита во времена римского императора Диоклетиана.

Особенно популярен этот праздник в Швеции, откуда с 1930 года перекочевал и в Финляндию – усилиями шведской общины Суоми. Каждый год в Кафедральном соборе Хельсинки проходит «коронование Люсии». Одну из девушек выбирают «Люсией» и совершают церемонию ее «коронования».

Потом на улицах Хельсинки проходит «парад Люсии», посмотреть который собираются десятки тысяч финнов. Новоявленная «Люсия» в течение декабря и января в сопровождении хора посещает дома престарелых, больницы и детские сады. Проводится сбор средств в помощь нуждающимся.

Как стать «Люсией»? Специальное жюри рассматривает заявки кандидаток и выбирает десяток финалисток. Заявок много, поскольку оказаться новой «Люсией» мечтают сотни финских девушек, ведь это означает почет и известность. Затем происходит голосование, в котором может принять участие каждый желающий.

По устоявшейся традиции, каждая новая финская «Люсия» – это девушка с длинными белокурыми волосами. Однако в 2017 году жители страны отошли от традиции и избрали символом праздника темноволосую Анну-Кайсу Эдстрем, удочеренную финской семьей уроженку Колумбии. Уже тогда это вызвало много кривотолков и недовольства.

Но в декабре 2024-го потрясение для некоторых финнов оказалось куда более сильным. «Люсией» была выбрана 20-летняя Даниэла Овусу, дочь финна и чернокожей уроженки африканского государства Гана.

Когда имя победительницы стало известно, многие финны оказались шокированы таким «неуважением к национальным традициям». Сразу после своей победы девушке пришлось выстоять под целым водопадом ненависти. На аккаунты в соцсетях, принадлежащие ей и ее родственникам, стали поступать тысячи оскорблений на расовой почве. Писали, что Овусу «недостойна» представлять финских девушек во время одного из самых известных в стране праздников и должна уступить место «правильной» кандидатке.

Всего девушка получила свыше 10 тысяч ненавистнических посланий. Стина Хейккиля, одна из организаторов праздника Люсии, сообщила, что содержимое этих писем и комментариев было типичным для неонацистов. «Там употребляется слово на букву «н» и говорится, что девушке не место в этой стране. Мы все очень потрясены и возмущены. У нас большая проблема в этой стране: расизм везде, во всех возрастных группах, во всех языковых группах – как среди женщин, так и среди мужчин», – пожаловалась Хейккиля.

17 декабря Даниэла-Люсия посетила парламент и встретилась с находившимся там премьер-министром страны Петтери Орпо. Глава правительства чувствовал себя весьма сконфуженным – он выразил сожаление относительно оскорблений, которым подверглась девушка, и добавил, что хочет построить безопасную для всех ее жителей Финляндию.

Позже премьер признался, что тот шквал оскорблений, который обрушился на Овусу, нанес существенный урон имиджу финского государства.

«Было шокирующе слышать, как молодую женщину и ее семью засыпают тысячами сообщений. Я не могу этого принять», – сказал Орпо. На ситуацию обратил внимание и президент Финляндии Александр Стубб. «Это шокирует и однозначно требует осуждения», – сказал Стубб.

Пытаясь смазать негативный эффект, организаторы праздника святой Люсии начали упирать на то, что большинство финнов «не такие», что жители страны выражают поддержку Даниэле телефонными звонками и электронными письмами, что в рамках праздника собрана большая сумма пожертвований на благотворительность: 156 тыс. евро.

Делом в итоге занялась финская полиция. Там анализируют сообщения, пришедшие на адрес Овусу и ее родственников, и в каждом отдельном случае решают, нужно ли начинать расследование по факту угроз и оскорблений. В полиции не исключают, что атаки на Даниэлу были кем-то спланированы –

волну оскорблений скоординированно начала некая небольшая группа лиц. Потом поток ненависти принял лавинообразный характер, в нем пожелали поучаствовать тысячи человек.

В стране открыто заговорили, что многие финны являются расистами. Недаром в стране оказалось так много избирателей ультраправой партии «Истинные финны», что она по итогам выборов 2023 года получила вторую по величине фракцию в парламенте и вошла в правящую коалицию. В прошлом году имела место череда разоблачений, когда целому ряду свежеиспеченных министров от ИФ припомнили их прежние расистские высказывания и даже симпатии к гитлеровской Германии. Сейчас же избиратели «Истинных финнов» засыпают оскорблениями Даниэлу Овусу.

Оказалось, кстати, что это не первый скандал такого рода. Так, предприниматель в сфере развлечений Лола Одусога вспоминает, как ее в 1996 году избрали «Мисс Финляндия». Однако из-за того, что Одусога является чернокожей, ее тогда тоже начали изощренно травить.

Нужно понимать и контекст этого скандала с «Люсией». Он начался всего спустя неделю после ряда других скандальных происшествий. Например, 6 декабря в Хельсинки по случаю дня независимости страны прошло неонацистское факельное шествие «Марш 612», в котором приняли участие депутаты парламента от «Истинных финнов». Шествие закончилось массовыми беспорядками.

Симпатии к нацизму подпитываются в Суоми двумя факторами. Страна переживает затяжной экономический спад (во многом вызванный разрывом традиционных отношений с Россией). А в тяжелые времена всегда происходит рост числа сторонников ультраправой идеологии – ведь именно нацизм подсказывает простые и понятные решения: кто виноват и что делать.

Негатив в отношении чернокожих подпитывается тем, что мигранты зачастую пополняют ряды этнической преступности – обратной стороной этого процесса является то, что растет и численность участников ультраправых организаций, обещающих финнам «защиту от пришлых варваров». В конечном итоге многие финны начинают ненавидеть всех мигрантов вообще, не разбирая, делают ли они что-нибудь плохое или нет. И от этого зачастую страдают невинные люди – такие как Даниэла Овусу.