Tекст: Анастасия Куликова

«Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

«Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.