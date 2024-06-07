Зеленский помечтал о «высадке на Украине» по аналогии с Нормандией

Tекст: Ольга Никитина

«Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.