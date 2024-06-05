Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии
Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».
Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.
Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.