Финляндию терроризируют банды подростков

Финляндию захлестнула подростковая преступность. Чиновники подчеркивают: банды несовершеннолетних отличает особенная жестокость. Для страны, считающейся одной из наиболее благополучных в мире, это стало шоком. Но власти нашли, чем успокоить население: в Швеции, мол, еще хуже.

Население Финляндии резко увеличило объемы закупок баллончиков со спреями, предназначенными для защиты не от насекомых, а от людей. По стране бродят банды злобных подростков, которые не останавливаются и перед убийствами. Наблюдающийся сейчас в государстве социальный кризис, тесно увязанный с экономическим упадком, обусловил рост преступности, пробуждая в юных жителях Суоми хищнические инстинкты.

Жестоки, как фашисты

Согласно финским законам, газовые баллончики нельзя купить без разрешения. Их там носят с собой полицейские, медики или кондукторы, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. А у обычных людей всё большую популярность приобретают защитные спреи, которые ослепляют нападающего струей раздражающего вещества, к примеру, ментола или перца – они не требуют наличия лицензии.

Популярность защитных спреев начала стремительно расти около пяти лет назад. Из-за того, что страну потрясли известия о жестоких преступлениях, заставивших финнов задуматься над способами самозащиты.

«Обычно продажи спреев оживляются осенью, когда на улице рано темнеет», – сообщает администратор магазина Total Shop, продающего средства самозащиты, Хели Оранен. По его словам, многие фирмы выбрасывают на рынок защитные спреи, рекламируемые в качестве «подарка к Рождеству».

Два года назад в прессе косяком пошли публикации о бандах агрессивных подростков, бродящих по Хельсинки. Только в 2020-м финская полиция рассмотрела порядка 4000 случаев, когда дети и молодежь становились виновниками разного рода инцидентов.

В службе защиты детей Хельсинки отмечали, что подростки стали чаще употреблять алкоголь и наркотики. А по сообщению газеты Helsingin Sanomat, и применять насилие, например, при попытках ограбления.

Возраст юных правонарушителей составляет от 13 до 20 лет. На вопрос об их этническом происхождении, в полиции стыдливо отмечали, что «большинство иностранного происхождения». В последние годы в Финляндии осело множество выходцев с Ближнего Востока.

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Тогда же, в конце 2020-го, финскую общественность потрясло громкое преступление, произошедшее в столичном районе Коскела. Он расположен не так далеко от центра, но отличается от соседских. Средний доход жителей «малоэтажных» Кяпюля, Веряямяки и Арабиа заметно выше, чем заработок обитателей «многоэтажного» Коскела, входящего в десятку самых бедных районов.

Именно там четверо подвыпивших 16-летних парней решили «повеселиться». Встретив приятеля, они напоили его, а после в течение нескольких часов били ладонями в лицо, головой об землю, пинали и избивали кулаками, локтями и металлическими трубами. Издевательства снимали на видео.

Затем жертву перенесли в парк, где стали закидывать пивными банками, а под конец раздели и бросили – еще живым, но без сознания. Тело умершего парня было найдено спустя три дня работником стройки. После того, как убийц выявили и поймали, суд дал им длительные сроки тюремного заключения.

«До шведов нам еще далеко»

Почти одновременно с трагедией в Коскела произошло убийство в столичном районе Валлила – трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет нанесли смертельные ножевые ранения 19-летнему юноше. Один из убийц за месяц до того совершил похожее преступление в регионе Тампере – нанес удар ножом мужчине, которого собирался ограбить, пытаясь добыть денег на бензин.

На фоне этих событий депутаты парламента от консервативной партии «Истинные финны» предложили снизить возраст уголовной ответственности – но не получили поддержки большинства. В настоящее время в Финляндии к уголовной ответственности привлекают с 15 лет.

Тогдашний министр внутренних дел Мария Охисало утешила финнов: мол, Суоми в плане подростковой преступности еще далеко до соседней Швеции, где эта проблема стоит несравненно острее (и это действительно так).

По мнению Охисало, подростковые банды активизировались из-за пандемии ковида, лишившей юношей традиционных видов развлечений. Охисало не стала отрицать и тот факт, что орудующие в Хельсинки молодые преступники – это в основном иностранцы.

«Да, эксперты так считают. Статистика показывает, что по некоторым видам преступности в процентном соотношении с коренным населением преобладают подростки иностранного происхождения. Такое развитие вызывает тревогу, и властям необходимо бороться с этим сообща», – сообщила министр.

Глава МВД добавила, что «с проблемами можно бороться еще до их возникновения, например, посредством жилищной политики». Она предложила «строить новые микрорайоны так, чтобы не происходило сегрегации в обществе». Также она посоветовала активизировать работу по интеграции «трудных подростков».

«В семьях иммигрантов проблемы могут встречаться в нескольких поколениях. Если родители в свое время не сумели интегрироваться, трудности могут позже возникнуть у детей», – предупредила министр.

Это интервью с ней совпало по времени с публикацией газеты Helsingin Sanomat, сообщившей, что в столице «порядка сотни подростков преимущественно иностранного происхождения с легкостью применяют насилие при попытках ограбления».

Осенью прошлого года в Хельсинки и его окрестностях шпана активизировалась с новой силой. «В столичном регионе с десяток уличных банд общей численностью около ста человек. Это главным образом мужчины примерно 20-летнего возраста. Но есть и несовершеннолетние», – сообщил начальник полицейского отдела по борьбе с организованной преступностью Маркку Хейникари.

По его словам, помимо привязки к определенным улицам, членов банд объединяют приверженность к уличному стилю roadman (капюшоны, дутые куртки и холодное оружие) и любовь к гангста-рэпу. Тексты рэп-композиций романтизируют преступный образ жизни и оскорбляют противоборствующие группировки.

Перебранка между членами банд нередко продолжается в социальных сетях. «Беспокойство вызывает то, что эти словесные конфликты перетекают в конкретное физическое насилие», – подчеркивает Хейникари, по словам которого большинство членов уличных банд – это иммигранты в первом или втором поколении.

«Этот год был исключительным»

Самое свежее из громких преступлений такого рода произошло в Финляндии в ночь на 11 ноября. В городе Вантаа злоумышленники напали на девушку-почтальона, разносившую свежеотпечатанные номера все той же газеты Helsingin Sanomat. От полученных побоев она скончалась.

У места происшествия оказались свидетели, которые помогли полиции составить фоторобот убийцы. Подозреваемого в ту же ночь задержали по горячим следам, поскольку его одежда и телосложение соответствовали описанию. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. Через некоторое время его выпустили на свободу, так как, по словам полицейских, к убийству он, судя по всему, не причастен. В деле теперь фигурирует новый подозреваемый – некий 19-летний юноша.

Недавно Helsingin Sanomat посвятила росту молодежной преступности еще один материал. «Количество ограблений в этом году стало рекордным. В общей сложности полиция была проинформирована о 1327 предполагаемых ограблениях в период с января по октябрь. Это больше, чем за полный год периода с 2017 по 2021-й», – пишет журналист Лассе Керкеля, подчеркивая, что в реальности грабежей совершается больше, чем указано в статистике, так как не все жертвы сообщают о произошедшем полиции.

«Статистика грабежей различается в зависимости от региона. В Хельсинки в этом году ограблений произошло на 35% больше, это средний показатель по стране. Департамент полиции области Восточная Уусимаа отметил увеличение случаев ограблений на 50%, полиция Западной Уусимаа говорит о 65%. Полиция Внутренней Финляндии заявляет о росте на 22%, полиция Юго-Западной Финляндии сообщает о 5%. Некоторые полицейские департаменты особенно обеспокоены в этом году грабежами, совершенными молодежью», – отмечает Керкеля.

Он приводит мнение комиссара по уголовным делам Марко Форсса: «Если говорить о грабежах, совершенных несовершеннолетними, то этот год был для Хельсинки исключительным. В этом году их произошло больше, чем за все последние десять лет».

По его данным, юные преступники часто действуют группами. И да, более половины из них являются выходцами из семей мигрантов.

Всплеск уличной преступности настолько обеспокоил власти, что чиновники заговорили о недостаточности сил, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов. И в начале декабря министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что выясняет возможности введения полицейского резерва, состоящего из волонтеров.

Нынешняя глава МВД Криста Микконен не скрывает, что ее беспокоит ситуация с уличными бандами. По оценке министра, в них состоит несколько сотен человек. Микконен считает важным, чтобы помимо увеличения числа силовиков, было выделено достаточно средств на «интеграцию» юных иммигрантов.

Всего к 2030 году в Финляндии планируется создать 700 новых полицейских должностей. Но в полиции не уверены, что этого окажется достаточно.

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