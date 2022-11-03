Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз REUTERS/Valentyn Ogirenko
Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
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Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...
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Финны и шведы как мишень для России

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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

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Как россияне следили за солнечным затмением

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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
    		   3 ноября 2022, 17:45
    Фото: Vesa Moilanen/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции.

    Хельсинки и Стокгольм зависли в шаге от того, чтобы стать полноправной частью Североатлантического альянса и тем самым увеличить его до тридцати двух государств. Последнее препятствие – парламенты Венгрии и Турции, единственные в НАТО, не ратифицировавшие заявку новичков.

    За что торгуется Будапешт – никто не знает, а те, кто знает, не говорят. Предварительно считалось, что венгры обрадуются пополнению в угро-финском полку НАТО, где сейчас только они и эстонцы. Но их парламент уже неоднократно откладывал голосование по заявке, ссылаясь на нехватку времени из-за погруженности в борьбу с энергетическим кризисом и брюссельской бюрократией.

    В среду президент Финляндии Саули Ниинистё созвонился с венгерским премьером Виктором Орбаном, все недопонимания вроде как устранены, до Рождества парламент должен найти «окно» в своем очень плотном графике. Теперь за поведением финнов и шведов будет интересно понаблюдать в свете трёпки, которую в Брюсселе собираются задать венгерскому лидеру по совокупности его преступлений перед евроединством.

    Турция может оказаться более крепким орешком. Требования, выставленные Анкарой, касаются политики Стокгольма и Хельсинки в отношении тех, кого на севере Европы часто зовут курдским сопротивлением, а в Турции – курдскими террористами. Что-то финны и шведы в рамках ее «переосмысления» уже сделали, чего-то не сделают никогда (некоторые «подозрительные», с точки зрения турок, курды – избранные парламентарии на местных уровнях, таких точно не выдадут), и в конечном счете всё зависит только от настроения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Когда «султан» решит, что северяне достаточно унизились, а большего из них не выбить, тогда и будет ратифицирована заявка. Лоббистские усилия США, влиятельных стран ЕС и секретариата НАТО направлены на то, чтобы это произошло как можно скорее. Генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг прилетел в Анкару, где пробудет два дня. Видимо, будет уговаривать.

    Финны и шведы, со своей стороны, тоже сильно спешили. Настолько спешили, что, как выяснилось, забыли обсудить с НАТО и с собственным населением несколько важных вопросов – буквально вопросов жизни и смерти.

    Например, появятся ли на территории Финляндии и Швеции базы НАТО вдобавок к уже существующим базам их национальных армий? Будет ли там размещен дополнительный натовский воинский контингент, а если да, то с какими вооружениями?

    И наконец, самый главный вопрос: будут ли среди этих вооружений ракеты с ядерными боеголовками, поставленные из США и Британии (французы свои не отдадут, можно даже не спрашивать). Ответ на этот вопрос интересует Россию как государство, но простых финских и шведских граждан он тоже должен интересовать.    

    При вступлении в альянс можно выторговать для себя особый режим. Например, в Исландии даже армии нет – только береговая охрана, но она полноправный член НАТО. Греки и турки тоже полноправные члены, но их военное взаимодействие сильно ограничено взаимным недоверием и взаимной ненавистью. Франция больше 40 лет не состояла в военных структурах альянса, числясь только в политических. В Дании законодательно запрещено использование атомной энергии и в мирных, и в военных целях.

    Есть много других примеров. В принципе, членство в НАТО не означает того, что после последней ратификации ты автоматически предоставляешь американцам всю свою военную инфраструктуру, а они что хотят, то и делают. Формально устав альянса не отменяет принципа национального суверенитета, пусть даже в итоге национальным суверенитетом и приходится пожертвовать.   

    Но финны торговаться не стали. Как выяснила местная газета Iltalehti, о каких-либо исключениях для себя официальный Хельсинки не позаботился. По информации источников из канцелярии президента Ниинистё, законопроект, регламентирующий отношения с НАТО, почти готов и очень скоро поступит в парламент. Он позволит размещать в Финляндии военные базы и контингенты сил альянса и не предусматривает исключений для ядерного оружия.

    Авторы законопроекта – МИД, МВД и министерство обороны Финляндии. Шансы на то, что он может быть отклонен, чисто теоретические. Финны и шведы как будто закусили удила и рвутся к цели, а там хоть потоп. Мало кто ожидал от них такой прыти.

    На вопрос о том, примет ли Финляндия к себе какие-нибудь ядерные ракеты, премьер-министр Санна Марин отвечает уклончиво. Признает, что этот вопрос в стране почти не обсуждается, но финны, по ее глубокому убеждению, не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе.

    Это тоже как будто бы элемент спешки. Будто можно опоздать – и вместо Хельсинки опять будет Гельсингфорс (кириллицей).

    Что же касается Стокгольма, то там взяли за правило во всем ссылаться на Хельсинки – точнее, на плотную кооперацию с финнами в области обороны и ВПК, которая действительно существует и уже довольно давно. «Это очень естественно, что Финляндия и Швеция действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковое оформление», – заявил в среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, только недавно занявший свой пост, но уже пообещавший оказывать Украине «еще больше поддержки».

    Четче всех высказался командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, рекомендовав воздержаться от оговорок о ядерном оружии и от прочерчивания перед Брюсселем других «красных линий», поскольку это может создать «дополнительные препятствия и трения».

    Если чуть заострить, получается, при отказе от размещения ядерных ракет скандинавов в НАТО могли и не взять – или взять, но позднее, а призрак русского Гельсингфорса над Хельсинки виден даже из Стокгольма.

    Стоит отметить, что руководство обеих стран, а также из соседних Дании, Исландии и Норвегии, уже состоящих в НАТО, в эти дни толпится в финской столице, где проходит Северный совет и кружат журналисты. И по тому, как старательно забалтывают тему ядерного оружия, становится понятно, что дело, наверное, все-таки не в Гельсингфорсе, не в ожидании скорой «русской агрессии».

    Спешка связана с тем, что общественное мнение в обеих странах – прежде критичное к идее вступления в альянс, а ныне этот шаг поддерживающее – может и поменяться. А поменяться оно может как раз таки в связи с вопросом о ядерном оружии, который пытаются замести под ковер.

    Если сказал «а», придется сказать и «б» – обсуждать возможный ответ России. Он может варьироваться в технических деталях (ядерное оружие под Калининградом? ядерное оружие в Белоруссии?), но суть одна – территория прежде нейтральных государств будет находиться на прицеле у российских ракет, в том числе, как мы теперь понимаем, ядерных.

    Просто жизнь и жизнь в осажденной крепости, жизнь под дулом пистолета, жизнь в свете страха фатальной ошибки (в истории были случаи, когда сбой системы показывал ракетные пуски противника, которых на самом деле не было) – это разные по уровню эмоционального комфорта жизни. Что неизбежно наталкивается на уточняющий вопрос: а оно нам точно надо?

    Северные страны Европы убедили многих в том, что они эталон демократии и благополучия, спокойная окраина бурлящего мира. Финны жили так десятилетиями, шведы – веками. Вряд ли многие осознают теперь, сколь резкие перемены их ждут.  

    Время между возникновением сугубо эмоционального желания «сбежать в НАТО от воюющей России» и пониманием того, к чему это может привести – это то время, за которое руководству Швеции и Финляндии нужно выполнить свои обязательства перед Брюсселем и Вашингтоном. Успеть уйти под зонтик атлантистов, пока граждане не одумались.

    Впрочем, даже если б одумались, не факт, что это изменило бы расклад. Есть мнение, что демократичность северных демократий перехваливают. 
     
     
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