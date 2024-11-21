Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
В Севастополе сбили противокорабельную ракету
В Севастополе отразили атаку ВСУ и сбили ракету «Нептун» над акваторией
В Севастополе военные отразили атаку Вооруженных сил Украины, сбив ракету «Нептун», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Telegram-канале Развожаев отметил, что ракета была уничтожена на значительном удалении от берега, что позволило избежать угрозы для города и его жителей. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны работают в штатном режиме и находятся в полной боевой готовности.
На данный момент, по его словам, других повреждений и угроз безопасности в регионе не зафиксировано. Губернатор также добавил, что ситуация находится под полным контролем.
Накануне в Севастополе в жилом районе нашли упавший БПЛА.