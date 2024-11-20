В Севастополе обнаружили упавший БПЛА с боезарядом

Упавший БПЛА с боезарядом нашли в жилом районе Севастополя

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул в Telegram-канале, что части БПЛА найдены в районе улицы Нефтяной. Губернатор заметил, что аппарат был, вероятно, подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в ходе одной из атак Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Глава города уточнил, что пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей БПЛА на месте обнаружения. Планируется, что эти работы будут завершены до 15.00 по московскому времени. «Если услышите громкий звук, не переживайте. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности», – добавил Развожаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники пытались атаковать Брянскую область, но были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Также сообщалось, что в Белгородской области силы ПВО смогли отразить атаку с использованием украинских БПЛА. Кроме того, в Орловской области российская ПВО нейтрализовала очередную попытку атаки украинских беспилотников.



