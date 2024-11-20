Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
В Севастополе обнаружили упавший БПЛА с боезарядом
Упавший БПЛА с боезарядом нашли в жилом районе Севастополя
В Севастополе в жилом районе нашли упавший БПЛА, который может иметь боезаряд, его планируют ликвидировать, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он подчеркнул в Telegram-канале, что части БПЛА найдены в районе улицы Нефтяной. Губернатор заметил, что аппарат был, вероятно, подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в ходе одной из атак Вооруженных сил Украины на Севастополь.
Глава города уточнил, что пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей БПЛА на месте обнаружения. Планируется, что эти работы будут завершены до 15.00 по московскому времени. «Если услышите громкий звук, не переживайте. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности», – добавил Развожаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники пытались атаковать Брянскую область, но были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Также сообщалось, что в Белгородской области силы ПВО смогли отразить атаку с использованием украинских БПЛА. Кроме того, в Орловской области российская ПВО нейтрализовала очередную попытку атаки украинских беспилотников.