Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», по его словам, стратегия вестернизации мира потерпела крах, и центр мировой экономики переместился на Восток. Орбан выступил на форуме «Евразия» в Будапеште, подчеркивая, что «либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось».

Орбан отметил, что азиатские государства стали сильнее и доказали свою способность существовать как независимые центры экономической и политической силы. Он добавил, что восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных, что подтверждает смещение мирового экономического центра на Восток. Премьер-министр также указал, что Европа стала проигравшей стороной в современных мировых процессах.

По мнению Орбана, Евросоюзу необходимо выйти из «пузыря» и пересмотреть свои отношения с азиатскими странами. Он подчеркнул, что без этого европейское экономическое отставание будет продолжаться, и Европа не сможет извлечь выгоду из своего положения в Евразии. Премьер также подчеркнул, что доля Евразии в мировой экономике превышает 70%, и континент является домом для 70% мирового населения.