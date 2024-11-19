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    19 ноября 2024, 21:45 • Политика

    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО

    Россия нашла возможность принудить страны НАТО к коллективной ответственности за мир

    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Теперь ядерный ответ возможен даже в том случае, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных. Как отмечают эксперты, обновление доктрины произошло в результате безрассудства Запада по эскалации конфликта на Украине.

    Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также расширился перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Как и ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Президент сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия (ЯО). В 11-м пункте документа говорится, что ядерное сдерживание осуществляется в том числе в мирное время.

    Среди условий применения ЯО названо «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты страны, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил». Другим поводом названа агрессия с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

    В доктрине подчеркивается, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории, а также воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии против России. Кроме того, агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, тоже может спровоцировать ответный ядерный удар.

    Еще одним основанием для применения ЯО являются действия, направленные на изоляцию части территории РФ, в том числе на блокирование доступа к важным транспортным коммуникациям. По мнению политолога Александра Носовича, «это большой привет» руководителям стран Прибалтики, которые хотели бы «запереть русских в Финском заливе, закрыть им небо над Балтикой и тем самым заблокировать Калининградскую область по суше, морю и воздуху».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о важности глубокого анализа текста доктрины внутри страны и за ее пределами. «Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», – указал Песков.

    На то, что Запад прочтет обновленную ядерную доктрину во всей полноте, надеется и министр иностранных дел России Сергей Лавров. «И я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», – сказал Лавров.

    Добавим, что минувшей ночью по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS. Как сообщили в Минобороны, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет и повредили шестую, чьи фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате возник пожар, который удалось оперативно потушить. Этот удар был нанесен в 03.25 мск, а обновленная доктрина была опубликована в 11.10 мск, то есть уже после удара.

    Как сходятся во мнении военные и политические эксперты, обновление доктрины стало ответом России на безрассудство Запада по эскалации конфликта и созданию реальных угроз, потому что Путин подписал документ после вероятного решения США наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России.

    «Это попытка снизить накал, отрезвить ту сторону, потому что часть западной элиты настроена крайне радикально и, как мне кажется, достаточно безответственно, безрассудно, с охотой плескает керосин в костер и тем самым занимается эскалацией конфликта», – подчеркивает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    По его словам, последствия эскалации могут быть совершенно невероятными, «потому что они, в самом крайнем варианте, могут прекратить существование всего человеческого рода».

    При этом в ответ на пуск ракет с территории Украины у России есть потенциал для неядерных ответов, считает военный эксперт Борис Джерелиевский. «Как полагают многие эксперты, после того как нашей разведкой была получена информация о санкции Байдена на нанесение дальнобойных ударов, массированный удар 17 ноября по энергетической инфраструктуре Украины имел предупреждающий характер», – отметил эксперт.

    В то же время Россия всегда призывала к дипломатическому урегулированию любых противоречий и никогда не стремилась к ядерной эскалации.

    «Конечно, мы будем стараться решить вопрос по возможности какими-то асимметричными методами с использованием обычных вооружений. Но если возникнет необходимость, ядерное оружие тоже будет пущено в ход», – считает эксперт.

    Впрочем, как отмечает Олег Криволапов, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН, в документе сохраняется и некоторая двусмысленность – она касается оценок массированного взлета ракет и других средств воздушно-космического нападения. Критерии оценки в документы не приведены.

    Двусмысленность в ядерном сдерживании оставляет «потенциального противника в неведении о фактических красных линиях», это позволяет тем самым «предотвращать его опрометчивые шаги, которые могут привести к ядерной войне». При этом что считать массированным ударом – «руководство России, как я понимаю, будет решать само по обстоятельствам».

    Однако возможна и детализация условий применения ЯО. Она, во-первых, должна «сообщать потенциальному противнику, что Москва не применит ЯО кроме как в ответ на указанные формы агрессии в свой адрес». А во-вторых, она должна донести до противника «уверенность Москвы в возможности нанести неприемлемый ущерб агрессору при любом развитии событий».

    Спикер напомнил, что планы по обновлению ядерной доктрины были озвучены руководством РФ еще в сентябре. «А до того звучали напоминания НАТО о планах разместить в Германии ракеты средней дальности, и передача Киеву самолетов F-16 (теоретическая возможность которых применять ядерное оружие неоднократно подчеркивалась в МИД РФ), и обсуждение перспектив передачи Киеву ракет класса «воздух – земля» (JASSM), и обсуждения возможности применять ракеты ATACMS по целям в глубине России», – перечислил эксперт.

    Быстрицкий добавляет, что применение даже неядерных ракет против России – это бесспорная эскалация конфликта. «А это означает, что люди будут стремиться применять все более мощное оружие и в ответ получать все более мощную реакцию. Таким путем можно дойти до края. Поэтому сам факт использования ракет повышенной дальности – это очень опасный, тревожный и в высшей степени провокационный шаг», – сказал политолог.

    При этом госполитика в области ядерного сдерживания по-прежнему носит исключительно оборонительный характер.

    Указ Путина подтвердил, что Россия видит свой ядерный арсенал инструментом защиты и обеспечения мира, но никак не средством нападения. «В доктрине совершенно ясно сказано, что применение ЯО может быть следствием только очень серьезных угроз существования и целостности России, поэтому документ носит оборонительный характер, исходя из текста доктрины и президентского указа», – пояснил Быстрицкий.

    Собеседник подчеркнул, что доктрина предлагает вменяемым политикам и элитам на Западе «разделить коллективную ответственность за мир». «Это очень серьезный вызов для всех. Мы же не хотим, чтобы эскалация конфликта привела к сражению мирового масштаба. В этом смысле наша ясная позиция является отрезвляющим фактором. По идее, это должно влиять на членов НАТО и их союзников позитивно. Другое дело, насколько в состоянии те или иные западные политики серьезно отнестись к своей деятельности?» – задается вопросом эксперт.

    С тем, что доктрина принуждает членов НАТО и их союзников к коллективной ответственности за мир, согласен и Криволапов. «Одновременно это сигнал к тому, что у НАТО постепенно сокращается пространство для манипуляции рисками на доядерном уровне в противостоянии с Россией», – заключил эксперт.

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