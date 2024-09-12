Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки

Tекст: Андрей Резчиков

Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия соответствующе ответит, если Запад действительно санкционирует удары дальнобойным оружием.

По данным британской прессы, президент США Джо Байден на этой неделе может разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Также в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе своего визита в Киев вместе с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми выслушал просьбу Украины на снятие ограничений, а в пятницу обсуждение этого вопроса продолжится на уровне лидеров США и Британии.

Ранее допускалось, что Россия сама начнет поставлять дальнобойное оружие тем, кто противостоит США. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» – говорил в июне Владимир Путин.

Кроме того, Москва на деле демонстрирует готовность отвечать на новые вызовы. На этой неделе начались крупнейшие за последние 30 лет учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тыс. личного состава.

Также в России ведется работа над корректировкой ядерной доктрины. Эксперты ожидают изменения многих формулировок, включая снижение порога применения ядерного оружия. Кроме того, в доктрине могут появиться новые статьи. Актуализации документа, отмечали в Кремле, требует «нынешняя повестка дня» и «положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада».

Параллельно с этим Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность ограничения экспорта на внешние рынки такого стратегического сырья, как уран, титан или никель, но не во вред себе. «Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал президент.

В экспертной среде считают, что у России предостаточно возможностей для ответа на случай нанесения противником ударов дальнобойными ракетами.

«России нужно усиливать политику ядерного сдерживания, понижать ядерный порог, вносить изменения в ядерную доктрину и расширять количество ситуаций, при которых мы допускаем применение ядерного оружия», – считает Дмитрий Суслов, замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

По мнению эксперта, в ядерную доктрину целесообразно ввести положения об упреждающем ударе. «Также надо передавать наши продвинутые технологии и вооружения противникам США и западных стран, действовать асимметрично. Хуситы и другие действующие лица могли бы наносить болезненные ответные удары не только дронами, но и ракетами по военным базам США и их союзников, кораблям и другим объектам Запада», – предположил политолог.

Заодно стоит подумать о спецоперациях в космосе. «Возможно, стоит создавать угрозы западным спутниковым группировкам за исключением тех, которые управляют стратегическими ядерными силами. Спутники, которые не вовлечены в систему о предупреждении о ракетном нападении, являются военной целью и могут уничтожаться», – подчеркнул спикер.

В той или иной форме не исключено повторение операции «Анадырь» по скрытной доставке и размещению на Кубе в 1962 году атомного оружия, но «в другом контексте и с другими особенностями». По мнению Суслова, наносить прямые удары по территориям стран НАТО нецелесообразно. «Эта опция должна быть сохранена в качестве одной из крайних мер, но надо понимать, что на сегодняшний день в прямой эскалации заинтересован именно Запад как проигрывающая сторона», – добавил собеседник.

Также следует помнить о том, что Запад серьезно зависит от международной торговли. «Любое действие, которое подрывает это чуть ли не священное положение, смертельно бьет по западному проекту. Достаточно вспомнить успешные действия хуситов, которые фактически перекрыли Красное море для прямого прохода торговых судов через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, чем вызвали серьезные изменения в мировой торговле», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, уязвимой остается инфраструктура на дне Мирового океана – это в основном кабели и газопроводы. «Пределы возможного были наглядно продемонстрированы, когда был подорван российский газопровод «Северный поток». У Запада большое количество уязвимых точек. Взяв их под прицел, мы фактически разрушим торговые маршруты, страховой рынок», – добавил собеседник.

Конечно, подобные действия повлекут за собой ответные последствия, отмечает Анпилогов. «Но Россия имеет не только сухопутные и морские границы со своими партнерами, она может строить маршруты через третьи страны, как в случае с Индией, поэтому Россия в гораздо меньшей степени подвержена ответным действиям», – пояснил эксперт.

Брать ли на прицел Панамский канал при помощи ракет на Кубе или в Венесуэле, будет решать военное руководство России.

Также существуют точки приложения усилий на Ближнем Востоке и в других регионах мира. США, подчеркивает эксперт, не смогут купировать возможности России передать Ирану гиперзвуковые технологии или истребители пятого поколения для контроля Ормузского пролива, через который проходит до 40% мировой торговли нефтью.

«Через систему непрямых договоров можно разместить российское оружие в критических для западной инфраструктуры точках, обеспечить невозможность ее эффективного использования, создав угрозы для коммуникаций и торговых путей. Россия может обеспечить асимметричный и очень болезненный ответ», – подчеркнул эксперт.

Еще одна важная болевая точка Вашингтона – ситуация с правами афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки в депрессивных районах США. У России есть возможности для того, чтобы «в этих неблагополучных районах начались бунты». Много точек нестабильности имеется и на территории Западной Европы.

«Мы все были свидетелями, насколько запущены проблемы мультикультурализма в Англии. Там месяц не могли навести порядок после убийства детей в Саутпорте. Мы можем использовать эту проблему, чтобы в Англии опять поднялись протесты. Они же вербуют приехавших из Средней Азии мигрантов в своих интересах. Мы можем ответить взаимностью», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Другим ответом могло бы стать поднятие национально-освободительных движений «на Британских Виргинских островах, Ангильи или Бермудах».

Что касается поддержки сепаратистских настроений в Шотландии или Северной Ирландии, то «в Англии готовы к тому, что Шотландия может отделиться». «Шотландские сепаратисты не испытывают никаких симпатий к России. Их поддержка не принесет нам политической выгоды, но Лондону, конечно, будет неприятно», – полагает Трухачев.

Впрочем, спикер не исключил проведения прямых диверсий. «Это должны быть диверсии прежде всего на территории стран НАТО, в том числе в США и Британии. А для начала в их заморских владениях, возле их военных баз», – рассуждает эксперт. Устроить диверсию на каком-то значимом объекте намного проще, чем повторить операцию «Анадырь».

«Можно повлиять на работу океанских кабелей, причем в нейтральных водах, устроить взрыв в порту. Эти диверсии можно и нужно проводить без человеческих жертв, но с неприятными последствиями для стран Запада. Надо переносить опосредованную войну на территорию стран НАТО, потому что Украина для них сакральная жертва. Даже если мы полностью разбомбим ее, на Запад это не произведет никакого впечатления», – добавляет Трухачев.

Нужно искать возможности насолить Западу и в других частях света, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке. «Нужно портить жизнь Западу везде, где только это возможно, в той же Латинской Америке или Азии. Представители спецслужб лучше нас разберутся, как именно это сделать. Но для того, чтобы Россия действительно показала свою силу, нужно действовать не только в Африке, но и непосредственно на территории западных стран», – подчеркнул политолог.