Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Эксперты указали врагов Запада, которым Россия могла бы передать дальнобойное оружие

Tекст: Евгений Поздняков

Москва рассмотрит варианты ответа на разрешение стран НАТО бить дальнобойным оружием по России. Об этом в ходе встречи с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил Владимир Путин. Также глава государства назвал возможные меры, которые предпримет РФ в качестве ответа на действия стран НАТО.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

Путин допустил, что ответ Москвы может носить симметричный характер. «Мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Но, в общем, это путь к очень серьезным проблемам», – заметил он. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что данное заявление «было считано» руководством западных государств. В частности, на это указывает широкое распространение слов российского лидера в американской и европейской прессе.

«Задумались с надеждой много где. На Ближнем Востоке, кажется, особенно тщательно», – отмечает в своем Telegram-канале Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». Схожей точки зрения придерживаются и опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их мнению, у каждой из ведущих стран НАТО в регионе есть свои уязвимые точки.

США

«Штаты обладают колоссальным количеством военных баз, расположенных по всему миру. Поэтому нам необходима прицельная работа с теми акторами, которые пытаются сопротивляться гегемонии Вашингтона. Первым на ум приходит Ближний Восток, где пребывание американских военных сопровождается большими проблемами», – сказал Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

В частности, Россия может нарастить поставки дальнобойного вооружения в Сирию, причем на совершенно законных основаниях. В то же время американцы находятся в республике в роли оккупационных сил, выкачивающих энергоресурсы из нефтеносных районов САР. Поэтому воздействие на их военные базы и инфраструктуру представляется наиболее логичным.

«Кроме того, в регионе активно проявляют себя хуситы. Они являются во многом независимым формированием, способным наносить удары по большому числу объектов и целей, среди которых часто оказываются базы и техника США», – уточняет собеседник.

Также перспективной выглядит схема поддержки антиамериканских сил в Ираке и ряде других государств, где расположены военные объекты США. К слову, в последние месяцы на фоне обострения конфликта в Газе эти объекты часто подвергаются обстрелам, однако и они могут быть масштабированы.

При этом ближневосточный регион может стать лишь частью общих усилий на этом направлении. Например, в четверг вечером стало известно об отправке в Карибский бассейн группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов. Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер», которые зайдут в Гавану (Куба), передает ТАСС.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», – говорится в заявлении Революционных вооруженных сил Кубы. Однако в Associated Press этот визит уже успели назвать «демонстрацией силы» со стороны Москвы и допустили, что в будущем корабли зайдут в порты Венесуэлы.

Британия

«В силу своего островного положения, Британия крайне зависима от морских торговых путей. Поэтому для воздействия на нее Россия может попытаться нарастить сотрудничество с теми игроками, которые хотят проявить активность в районах Красного моря. Любые волнения, начавшиеся в регионе, способны замедлить доставку важных грузов, что серьезно отразится на благосостоянии Британии», – подчеркивает Козюлин.

Кроме того, в этом деле важны не только поставки дальнобойного оружия, но и актуальных данных для целеуказания. Иными словами, партнеры России могут быть проинформированы о том, что такой-то корабль в такое-то время пройдет по определенному маршруту, после чего по нему местные военные наносят прицельный удар. Как говорят французские политики в подобных случаях – «это не является эскалацией конфликта».

«На Лондон можно влиять и невоенными ударами. Например, некие силы могут оказать воздействие на трансатлантические кабели в нейтральных водах, тем самым создав проблемы не только для Британии, но и для Европы», – добавляет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.



Крайне чувствительной окажется и поддержка сепаратистов на территории Соединенного Королевства,

считает британист Василий Егоров. «В этом плане крайне перспективной смотрится Северная Ирландия. Здесь до сих пор имеется немало противников Лондона, готовых бороться против его власти любыми способами», – считает эксперт.

«Нельзя недооценивать и фактор Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентина по-прежнему надеется когда-нибудь «отхватить» эти территории обратно. С нашей поддержкой сделать это гораздо проще», – подчеркивает он. Еще одним направлением работы может стать косвенная поддержка сил, занимающихся перевозкой мигрантов из Франции в Британию.

«Если у них откуда-то возьмутся дополнительные лодки, то количество людей, перебирающихся на острова, может значительно возрасти. При этом Париж не будет выступать против. Наоборот, избавиться от них исключительно в его интересах», – полагает Егоров.

Франция

«Париж переживает крайне сложный период, который характеризируется попытками сохранить свое влияние в Западной Африке. Разумеется, жители данного региона настроены на серьезнейшую борьбу за собственный суверенитет. Россия может активизировать поддержку их чаяний, создавая новые проблемы для Франции на континенте», – акцентирует Козюлин.

Трухачев в свою очередь обращает внимание на проблемы сепаратизма и спорных заморских территорий. «Недавно громко о себе заявила Новая Каледония. Когда там пытается раскачать ситуацию Азербайджан – это не столь серьезная проблема для Парижа, но ее всегда можно обострить. Существуют и другие движения за независимость, например, в Полинезии и на Корсике. Также стоит поставлять оружие и африканским странам, выходящим из сферы влияния Пятой республики», – подчеркивает он.

Германия и другие страны

Если говорить о ФРГ, то на нее проще всего воздействовать экономическими инструментами, оказывая давление через энергетический рынок. Как следствие, это может обострить имеющиеся проблемы в автомобильном и химическом секторах промышленности, которые крайне зависимы от дешевых поставок газа. Также ФРГ находится в зоне риска из-за миграционных проблем.

«Но важно не зацикливаться на основных противниках России. На Запад необходимо оказывать комплексное воздействие. Так, Нидерланды владеют богатыми нефтью Антильскими островами в Карибском бассейне. Данный ресурс впоследствии идет на производство горючего для ВСУ. В регионе имеются достаточно влиятельные сепаратистские объединения. Кроме того, неподалеку находится дружественная нам Венесуэла, через которую также можно наращивать давление. И таких примеров хватает по всему миру», – резюмирует Трухачев.