Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Песков, широкое распространение слов Путина в СМИ свидетельствует, что на Западе «уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент». Он назвал это заявление «четким, недвусмысленным, легко считываемым всеми». «И оно было считано, – уточнил Песков. – Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», передает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли раскрыто, кому поставят оружие РФ, отметил, что Россия «не обязана это делать».

Ранее Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным.