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    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    2 комментария
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    9 комментариев
    23 июля 2024, 14:14 • Фоторепортаж

    В Турции в аварии погибла российская байкерша и блогер МотоТаня

    Российская байкерша Татьяна Озолина, более известная как блогер МотоТаня, погибла в Турции в результате ДТП. Авария произошла на трассе Милас-Секе. Ей было 38 лет (фото: @tanechkaozolina)

    На трассе девушку также сопровождали двое турецких коллег. Озолина не сумела справиться с управлением мотоцикла, в результате чего врезалась в грузовик (фото: @tanechkaozolina)

    Озолина скончалась еще до приезда скорой помощи. За несколько дней до трагедии блогер на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разместила запись о том, что планирует «покорить» Турцию (фото: @tanechkaozolina)

    После гибели байкерши ее поклонники начали оставлять под опубликованной записью комментарии с соболезнованиями. Один из пользователей отметил символичность ее последнего поста (фото: @tanechkaozolina)

    Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу (фото: @tanechkaozolina)

    Кроме того, девушка являлась выпускницей школы искусств. В возрасте 15 лет уехала от родителей в Омск, где продолжила свое обучение (фото: @tanechkaozolina)

    Байкерша имела два образования: средне-специальное по направлению хореографии и высшее по экономике и управлению (фото: @tanechkaozolina)

    В 2008 году Озолина вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска, в 2011-м у нее родился сын (фото: @tanechkaozolina)

    В Москву Озолина переехала в 2012 году, а свой первый мотоцикл она приобрела уже в 2014-м (фото: @tanechkaozolina)

    Популярность девушка приобрела в 2015 году. Озолина вела блог, посвященный езде на мотоцикле (фото: @tanechkaozolina)

    При этом популярность Озолиной не ограничивалась Россией. Количество ее поклонников по всему миру росло быстрыми темпами (фото: @tanechkaozolina)

    Уже в 2020 году Озолина стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков в ее блоге (фото: @tanechkaozolina)

    При этом МотоТаня активно развивала сразу несколько страниц в разных социальных сетях. В TikTok у нее было 5 млн подписчиков, а в YouTube – около 2 млн (фото: @tanechkaozolina)

    Озолина активно снималась в клипах целого ряда музыкантов. Среди них Danu, Лилу, Sevak, а также Лариса Долина и Григорий Лепс (фото: @tanechkaozolina)

    Байкерша увлекалась мотопутешествиями на дальние расстояния. В 2017 году она проехала по маршруту от Москвы до Красной Поляны в Сочи (фото: @tanechkaozolina)

    Путешествие в Турцию не было первым для Озолиной. Еще в 2019 году она совершила подобную поездку длиной около 6 тыс. км из Москвы через российские регионы Северного Кавказа и Грузию (фото: @tanechkaozolina)

    В этот раз девушка планировала совершить путешествие по Европе. По изначальному маршруту, из Турции Озолина должна была направиться в Грецию, однако через границу ее не пропустили (фото: @tanechkaozolina)

    В московском мотосообществе о МотоТане отзывались тепло. Российские коллеги байкерши также выразили соболезнования по поводу трагедии (фото: @tanechkaozolina)

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