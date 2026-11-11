Суд КБР вынес приговор отцу погибшего на Эльбрусе мальчика

Суд КБР приговорил отца погибшего на Эльбрусе мальчика к ограничению свободы

Tекст: Антон Антонов

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».

«Признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», – говорится в приговоре.

Суд указал, что с учетом возраста, физического состояния и подготовленности ребенка, высоты и сложности маршрута и экстремальных условий высокогорья отец обязан был обеспечить безопасность сына и не допускать его нахождение в условиях реальной угрозы жизни и здоровью.

В приговоре отмечено, что в результате неосторожных действий мужчины произошел срыв мальчика с пути следования и его скатывание по обледенелому склону, затем сорвался сам отец. Срывы со склона повторились дважды.

Ребенок получил многочисленные переломы, но, согласно экспертизе, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. Дело по ходатайству подсудимого, полностью признавшего вину, рассматривалось в особом порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус.

Спасатели на Эльбрусе обнаружили погибшего мальчика и пострадавшего мужчину во время поисково-спасательной операции.