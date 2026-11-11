В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Центробанк призвал россиян завести отдельную карту для онлайн-покупок
Центробанк посоветовал россиянам завести отдельную карту для онлайн-покупок
Банк России порекомендовал гражданам использовать специальную банковскую карту для покупок в интернете и переводить на нее только необходимую сумму, чтобы защитить свои средства от мошенников в период ноябрьских распродаж.
В преддверии акции «черная пятница» Банк России рекомендовал гражданам обезопасить свои средства от хищения злоумышленниками при помощи специального счета, передает ТАСС.
«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», – сообщили в регуляторе.
В случае обмана со стороны злоумышленников клиентам необходимо немедленно заблокировать карту. В течение суток после списания средств следует написать заявление о несогласии с операцией и взять выписку по счету.
Пользователи мобильных приложений крупных банков могут отправить обращение о мошенничестве прямо в программе. Помимо этого, жертвы обмана имеют возможность сформировать справку для обращения в полицию.
В 2026 году акция «черная пятница» пройдет 27 ноября. Ей предшествуют другие масштабные распродажи, в том числе приуроченные ко Всемирному дню шопинга 11 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперт Александра Пожарская сообщила о маскировке фишинговых ссылок под рекламные предложения в дни ноябрьских распродаж. На прошлой неделе в Роскачестве рассказали о массовой рассылке россиянам фишинговых писем от имени крупных маркетплейсов. Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил о мошенниках с украденными QR-кодами для получения скидок.