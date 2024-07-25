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    25 июля 2024, 11:10 • В мире

    Зачем Украина подлизывается к Китаю

    Зачем Украина подлизывается к Китаю
    @ Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией. Почему эти заявления были сделаны именно в КНР, к чему Украина пытается склонить Китай и насколько успешно – и что означают эти заявления для России?

    «Украина давит на Китай с целью получить поддержку в вопросе окончания войны с Россией». Именно так американская The New York Times охарактеризовала визит министра иностранных дел киевского режима Дмитрия Кулебы в Пекин – первый за все время СВО.

    Правда, на давление этот визит не очень походил. Никаких оскорбительных или унизительных для Китая речевок, коверканий имен на этот раз от киевского представителя не звучало. Наоборот, Кулеба заявил о поддержке принципа одного Китая (то есть подтвердил отказ от признания какого-либо суверенитета Тайваня) и выразил надежду на то, что «справедливый мир» на Украине соответствует китайским интересам.

    Ну и, наконец, находясь на китайской территории – то есть в условиях китайского, а не европейского посредничества, – официально заявил о том, что киевский режим готов сесть за стол переговоров с Москвой. А ведь еще не так давно Украина категорически отказывалась от любых подобных переговоров. На Украине даже принят закон, прямо вводящий на такие переговоры запрет.

    Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов объясняет смену украинской риторики тремя факторами. «Во-первых, неблагополучная и все более усугубляющаяся для них ситуация на фронте», – говорит Дмитрий Суслов.

    Речь идет не просто о продолжающемся российском наступлении, но и об увеличении его темпов и направлений. Российские подразделения находят слабые места в украинской обороне и вклиниваются туда, освобождая поселки и города. И с каждой неделей ситуация для киевского режима будет продолжать усугубляться.

    Не только потому, что обученных резервов у ВСУ немного и взять их неоткуда. Но еще и потому, что – и это второй фактор – поток помощи с Запада может сократиться или даже приостановиться. «На сегодняшний день неясен уровень дальнейшей помощи и поддержки со стороны Запада, особенно с учетом предстоящих в США выборов президента», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Фаворит президентской гонки Дональд Трамп четко продемонстрировал (в том числе и выбором вице-президента – одного из самых антиукраински настроенных сенаторов Джей-Ди Вэнса) свою готовность выйти из украинской истории либо предложить Москве варианты выхода.

    А значит, Европа рискует не просто остаться единственным спонсором киевского режима, но и пойти поперек позиции США. Неудивительно, что ряд западных политиков рассматривают вопрос о постановке эскалации украинского конфликта на паузу – как минимум до исхода американских выборов.

    Наконец, третьим фактором является провал мирного саммита в Швейцарии, созванного Киевом и Западом для того, чтобы организовать глобальное давление на Россию с целью принудить ее принять западные условия мира (читай: капитуляцию). «Стало совершенно очевидно, что киевский режим не способен реализовать свои цели, лишь полагаясь на Запад. Не способен военным или политико-дипломатическим путем принудить Россию к такому урегулированию, которое было бы для него приемлемо», – резюмирует Дмитрий Суслов.

    По сути, сейчас киевский режим проходит третью стадию принятия неизбежного. Отрицание и гнев уже прошли, до принятия еще далеко, и сейчас Зеленский находится в стадии торга. Глава киевского режима пытается торговаться с тем, у кого достаточно ресурсов – то есть с Китаем.

    На Западе существует мнение, что Си Цзиньпин – единственный лидер, который способен влиять на решения Москвы, касающиеся проведения СВО. Соответственно, Зеленский хочет, чтобы товарищ Си уговорил Москву на мирные переговоры. Но не на российских, а на украинских условиях – пусть даже и без «формулы мира» Зеленского (предусматривающей вывод российских войск с российских территорий, выплаты репараций и т. п).

    «Это ни в коем случае не означает их готовность к двусторонним переговорам с Москвой – тем более на российских условиях, тем более на основе Стамбульского соглашения 2022 года. Киев просто пытается обеспечить участие Китая в мирном саммите. Уговаривает Китай не только приехать самому, но и обеспечить участие там других лидеров мирового большинства, а также России», – говорит Дмитрий Суслов. Проще говоря, втянуть Россию в бессмысленный процесс переговоров ради переговоров и тем самым остановить российское наступление, поставить конфликт на паузу и т. п.

    Пойдет ли на это Пекин? Да, Китай принял киевского министра – в конце концов сам по себе визит поднимает статус КНР как переговорщика по украинскому вопросу, а также может позиционироваться как публичное покаяние режима Зеленского за все предыдущие оскорбления Китая. Однако китайские товарищи не подали никаких сигналов о том, что они готовы играть с Киевом в четыре руки. Так, они приняли Дмитрия Кулебу исключительно по статусу – то есть с ним встречался визави, министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ни о какой встрече с Си Цзиньпином (что сигнализировало бы как минимум о начале серьезных переговоров) речи не шло.

    Поэтому с большой долей вероятности Пекин не поддержит киевскую игру. Отчасти потому, что Украине нечего предложить Китаю – ни в экономическом, ни в политическом смысле. Отчасти потому, что стратегическая победа России на Украине как раз в интересах КНР, поскольку она станет серьезным ударом по американской гегемонии.

    В свою очередь, российская сторона продолжает занимать конструктивную и безопасную для своих интересов позицию по переговорам. Смысл ее в том, что Москва к ним всегда готова – но лишь при выполнении киевским режимом ряда условий. По словам Дмитрия Пескова, проблемой являются «нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой».

    Номинально обе эти проблемы имеют решения. Но отмена запрета на переговоры вызовет демонстративный бунт профессиональных патриотов в Верховной раде, а оперативно получить легитимность Зеленский может лишь через получение статуса депутата, а затем и спикера Верховной рады. Это единственный на сегодняшний день орган в стране, чей руководитель в отсутствие президента должен исполнять роль и. о. президента Украины. Понятно, что такая рокировка лишь добавит политической нестабильности в и без того трещащую по швам украинскую систему власти.

    Судя по всему, режим Зеленского уже понял, что китайский вояж Кулебы окончился ничем. Сам министр скорректировал свою формулировку – к его словам о готовности к переговорам был добавлен пассаж о том, что эти переговоры начнутся лишь тогда, когда Москва будет готова вести их «добросовестно». А пока, мол, такого не наблюдается. Это значит, что Украина продолжит свой путь к принятию неизбежного – неизбежности поражения в конфликте с Россией.

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